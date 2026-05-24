Strafe für Lewis Hamilton/Ferrari in Kanada abgewendet – aus seltenem Grund

Der englische Superstar Lewis Hamilton, siebenfacher Formel-1-Champion, hat sein Lieblingsrennen von Kanada sieben Mal gewinnen können. 2007 stellte er seinen McLaren hier erstmals auf einer F1-Pole, danach errang er seinen ersten Grand Prix-Triumph.

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19 Jahre später hätte Hamilton um ein Haar seinen fünften Startplatz zum Traditions-GP verloren: Der 105-fache GP-Sieger musste nach der Quali bei den Rennkommissaren Garry Connelly (Australien), Pedro Lamy (Portugal), Tanja Geilhausen (Deutschland) und Marcel Demers (Kanada) vorstellig werden.

Der Vorwurf stand im Raum: Hamilton soll im ersten Quali-Segment den Alpine-Fahrer Pierre Gasly eingebremst haben.

Hamilton erklärte, er habe nicht den Eindruck gehabt, dass Gasly auf einer schnellen Runde war. Diese Einschätzung teilte auch die Ferrari-Box, die Lewis zu diesem Zeitpunkt nicht vor dem Herannahen des Alpine-Piloten hinter ihm gewarnt hatte. So wie das üblicherweise getan wird.

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Was Hamilton aber wirklich vor einer Strafe bewahrte, das war die Aussage von GP-Sieger Pierre Gasly. Der französische Pilot beteuerte bei den Rennkommissaren, dass er den Vorfall nicht als Behinderung einstufe. Damit war Hamilton vom Haken.