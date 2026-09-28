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Strafe für Max Verstappen? Red Bull Racing-Teamchef Mekies mit Hintergrund

Wir sind in jener Phase der F1-WM, in welcher die Piloten mit Strafen rechnen müssen, wegen Einbaus neue Motorenteile. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies sagt, wie das mit Max Verstappen geht.

Formel 1

Max Verstappen und Laurent Mekies
Max Verstappen und Laurent Mekies
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen und Laurent Mekies
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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WM-Leader Kimi Antonelli hat’s schon, bei Baku-Sieger George Russell ist es nur noch eine Frage der Zeit, und auch Max Verstappen wird nicht darum herum kommen – um eine Strafversetzung wegen des Einbaus neuer Motorenteile.

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Das ist im letzten Saisondrittel einer Formel-1-Saison völlig normal und mischt die Karten vor einem Grand Prix oft erfrischend durch. Alle Rennställe sind am Analysieren, wann die Rückversetzung am wenigsten schmerzt. Kimi Antonelli erhielt fürs Heimrennen in Monza eine frische Antriebseinheit – und ist sogar von P19 zum Sieg geprescht!

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hat in Baku festgehalten: «Ich weiss, dass eine Strafversetzung auf mich zukommt, nur das Wann ist noch nicht geklärt.»

Im Artikel erwähnt

Aber Aufholjagden wie mit Antonelli in Monza sind selten, das weiss auch Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies. Der Franzose hat im Rahmen des Aserbaidschan-GP über die kommende Strafe für Max Verstappen gesprochen.

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Mekies sagt: «Wie wir da vorgehen, das ist noch nicht klar. Es wird sehr stark davon abhängen, wie unsere Analyse der Probleme ausfällt, die wir im Baku-Qualifying mit dem Motor von Max hatten; jenen Motor, den wir fürs Rennen gegen eine andere Einheit aus unserem Pool wechseln mussten, und davon, ob wir diesen Verbrenner wieder einsetzen können oder nicht. Auf dieser Grundlage werden wir sehen, ob wir es mit seinem vierten Aggregats bis zum Ende der Saison schaffen.»

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Was ist in der Baku-Quali passiert? Mekies: «Wir hatten zwei verschiedene Probleme mit der Antriebseinheit, und das hat uns viel gekostet. Zum Glück haben wir mit dem anderen Motor im Rennen wieder das angestrebte Wettbewerbsniveau erreicht, das wir uns erhofft hatten, sodass Max den zweiten Platz erringen konnte.»

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