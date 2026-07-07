Strafe für Mercedes in Sicht: Lewis Hamilton entwirft WM-Plan für Ferrari

WM-Leader Kimi Antonelli hat aus den vergangenen drei Grands Prix nur eine Punktefahrt machen können: Dritter in Österreich. In Barcelona wurde er von der Elektrik seines Mercedes im Stich gelassen, in England verklemmte sich ein Luftleit-Element in der Vorderradaufhängung.

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Im Wagen von George Russell machte die Batterie in Kanada schlapp, in Monaco wurde der Brite Opfer des Strafen-Wirrwarrs der FIA, als zahlreiche Piloten wegen angeblich zu schneller Fahrt in der Boxengasse bestraft wurden. Dabei war die Boxengasse falsch ausgemessen worden. Ergebnis – Russell in Monte Carlo nur auf P12.

Zum Vergleich Ferrari-Superstar Lewis Hamilton: kein Ausfall, immer unter den ersten Sechs platziert. Das Pech bei Ferrari hat Leclerc an den Rennstiefeln kleben – Bremsprobleme, daher Crash in Monaco, ausgefallene Lenkung in Spanien.

Die Schwierigkeiten von Mercedes mit der elektrischen Seite könnte im weiteren Verlauf dieser unterhaltsamen WM noch eine grosse Rolle spielen. Das glaubt jedenfalls der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton.

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Der 106-fache GP-Sieger sagte in Silverstone: «Man sieht, dass die Motoren in diesem Jahr generell mehr Probleme machen als sonst, und ich weiss nicht genau, wie die Situation auf der Batterieseite bei George und Kimi aussieht. Aber irgendwann wird es wohl für sie eine Strafe geben, denn wir dürfen über die ganze Saison nur drei Batterien brauchen.»

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen TV-Programm Live Spa: FP1 FIA Formula One World Championship 17.07.2026 - 13:15

«Für Ferrari wird es entscheidend sein, die gute Standfestigkeit zu halten, die Punkte jedes Mal zu maximieren und unser Bestes zu geben, selbst wenn wir nicht gewinnen können.»

Beide Mercedes-Fahrer haben im Laufe der ersten neun GP-Wochenenden schon drei Batterien in ihre Renner eingebaut erhalten. Es ist nicht klar, wie viele davon weiter benutzbar sind.

Müssen Russell oder Antonelli auf eine vierte Batterie zurückgreifen, wird das eine Strafversetzung von zehn Ränge zurück in der Startaufstellung nach sich ziehen. Eine fünfte oder gar sechste Batterie erzeugt fünf Ränge zurück.

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