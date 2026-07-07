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Strafe für Mercedes in Sicht: Lewis Hamilton entwirft WM-Plan für Ferrari

Mangelnde Standfestigkeit bei Mercedes lässt Ferrari näher rücken. Und da kommt noch mehr. Denn Ferrari-Superstar Lewis Hamilton glaubt: Mercedes wird Strafversetzungen nicht vermeiden können.

Formel 1

Lewis Hamilton und Kimi Antonelli
Lewis Hamilton und Kimi Antonelli
Foto: XPB
Lewis Hamilton und Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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WM-Leader Kimi Antonelli hat aus den vergangenen drei Grands Prix nur eine Punktefahrt machen können: Dritter in Österreich. In Barcelona wurde er von der Elektrik seines Mercedes im Stich gelassen, in England verklemmte sich ein Luftleit-Element in der Vorderradaufhängung.

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Im Wagen von George Russell machte die Batterie in Kanada schlapp, in Monaco wurde der Brite Opfer des Strafen-Wirrwarrs der FIA, als zahlreiche Piloten wegen angeblich zu schneller Fahrt in der Boxengasse bestraft wurden. Dabei war die Boxengasse falsch ausgemessen worden. Ergebnis – Russell in Monte Carlo nur auf P12.

Zum Vergleich Ferrari-Superstar Lewis Hamilton: kein Ausfall, immer unter den ersten Sechs platziert. Das Pech bei Ferrari hat Leclerc an den Rennstiefeln kleben – Bremsprobleme, daher Crash in Monaco, ausgefallene Lenkung in Spanien.

Im Artikel erwähnt

Die Schwierigkeiten von Mercedes mit der elektrischen Seite könnte im weiteren Verlauf dieser unterhaltsamen WM noch eine grosse Rolle spielen. Das glaubt jedenfalls der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton.

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Der 106-fache GP-Sieger sagte in Silverstone: «Man sieht, dass die Motoren in diesem Jahr generell mehr Probleme machen als sonst, und ich weiss nicht genau, wie die Situation auf der Batterieseite bei George und Kimi aussieht. Aber irgendwann wird es wohl für sie eine Strafe geben, denn wir dürfen über die ganze Saison nur drei Batterien brauchen.»

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«Für Ferrari wird es entscheidend sein, die gute Standfestigkeit zu halten, die Punkte jedes Mal zu maximieren und unser Bestes zu geben, selbst wenn wir nicht gewinnen können.»

Beide Mercedes-Fahrer haben im Laufe der ersten neun GP-Wochenenden schon drei Batterien in ihre Renner eingebaut erhalten. Es ist nicht klar, wie viele davon weiter benutzbar sind.

Müssen Russell oder Antonelli auf eine vierte Batterie zurückgreifen, wird das eine Strafversetzung von zehn Ränge zurück in der Startaufstellung nach sich ziehen. Eine fünfte oder gar sechste Batterie erzeugt fünf Ränge zurück.

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Zeit

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01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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1

52

+1,149

1:32,625

18

05

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6

52

+1,598

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30

52

+2,023

1:33,648

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41

52

+2,214

1:33,632

6

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5

52

+2,413

1:33,650

4

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43

52

+3,229

1:34,281

2

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