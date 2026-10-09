Strafe in Singapur? Max Verstappen atmet auf, er kann Sprint-Pole behalten!

Bahrain-GP-Sieger Max Verstappen kann einmal tief durchatmen: Er wird den Sprint von Singapur (10. Oktober, 11.00 europäischer Zeit) von der Pole-Position in Angriff nehmen können, so wie das nach seiner Bestzeit in der Sprint-Quali klar zu sein schien.

Werbung

Werbung

Aber klar war gar nichts, denn die Rennkommissare Felix Holter (Deutschland), Matthew Selley (Australien), Pedro Lamy (Portugal) und Paul Ng (Singapur) baten nach der Quali Verstappen zum Gespräch.

Dies nach gelber Flagge aufgrund des Ausrutschers von Sergio Pérez im Cadillac. Ferrari-Ass Lewis Hamilton petzte sofort über Verstappen: «Er hat mich unter Gelb überholt.» Aber Max am Funk: «Ich habe Lewis vorbeigelassen, das war vor der gelben Flagge, aber ich wollte sichergehen.»

Die Rennkommissare kamen in der Nacht von Singapur zur Einsicht: Das ist einer Strafe nicht würdig, Max Verstappen ist vom Haken.

Werbung

Werbung

Sie begründen ihr Urteil so: «Als Wagen Nummer 3 (Max Verstappen) in einer schnellen Runde aus Kurve 7 herausfuhr, wurde eine einzelne gelbe Flagge gezeigt. Wagen 44 (Lewis Hamilton) befand sich vor Wagen 3 und war vor dessen Annäherung gewarnt worden. Der Fahrer von Wagen 44 erklärte, dass er nach dem Verlassen von Kurve 7 abgebremst und nach rechts ausgewichen sei, um sicherzustellen, dass er sich ausserhalb der Ideallinie befand.»

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Singapur: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 11.10.2026 - 18:00

«Auto 3 überholte danach Auto 44 vor Kurve 8, während sich beide Autos noch im Bereich gelber Flaggen befanden. Auto 3 brach kurz darauf die schnelle Runde ab. Der Fahrer von Auto 3 gab an, dass er beim Herausfahren aus Kurve 7 Gas gegeben habe, dann jedoch die gelbe Flagge entdeckte und aus diesem Grund vom Gas gegangen sei. Dies wurde durch die Daten aus seinem Rennwagen bestätigt.»

«Innerhalb von ungefähr 40 Metern nach Einfahrt in den Gelbflaggen-Sektor war der Fahrer von Auto 3 vollständig vom Gas gegangen. Der Fahrer von Wagen 44 bremste und hatte sein Tempo zum Zeitpunkt des Überholmanövers von Wagen 3 auf unter 60 km/h verringert.»

«Da sich Wagen 3 wie erwähnt auf einer schnellen Runde befand und beim Herausfahren aus Kurve 7 noch Gas gab, während Wagen 44 da schon abgebremst hatte, war der Geschwindigkeitsunterschied am Punkt der Überlappung markant, obwohl der Fahrer von Wagen 3 nun ebenfalls mit dem Bremsen begonnen hatte.»

Werbung

Werbung

«Die Rennkommissare sind der Überzeugung, dass der Fahrer von Wagen 3 angemessen auf die gelbe Flagge reagiert hat, indem er vom Gas ging und die Geschwindigkeit erheblich reduzierte. Die lag etwa 70 km/h unter seiner normalen Geschwindigkeit an jener Stelle.»

«Der Fahrer von Wagen 3 erklärte ferner, dass er, um das Überholmanöver zu vermeiden, sehr stark hätte bremsen müssen, und er war der Ansicht, dass dies möglicherweise zu einer unsicheren Situation geführt hätte.»

«Die Rennkommissare stellen fest, dass der Fahrer von Wagen 3 durch das Überholen von Wagen 44 gegen die Gelbflaggenregelung verstossen hat. Die Rennkommissare finden jedoch gleichzeitig, dass das Überholen eine unglückliche Folge des erheblichen Geschwindigkeitsunterschieds war. Daher sehen sie unter diesen Umständen von einer Strafe ab.»