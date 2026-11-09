Strafe Nico Hülkenberg/Audi, dennoch P10: «Das hat mich besonders gefreut»

Audi kann noch immer WM-Siebter werden: Dank Nico Hülkenbergs zehntem Rang beim Grossen Preis von São Paulo ist die Marke mit den vier Ringen Haas bis auf drei Punkte auf den Pelz gerückt.

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Eine Weile schaute es so aus, als läge für den starken Hülkenberg noch mehr drin: Lange lag er auf P8, zwischendurch war Hülki sogar Siebter, doch dann kam’s von der Rennleitung knüppeldick – die Regelhüter befanden, dass sich der Wagen von Nico neben der Bahn befunden habe, als er Franco Colapinto überholte.

Hülkenberg, nach der turbulenten Quali von P4 gestartet, erzählte nach dem brasilianischen WM-Lauf: «Das Rennen war gut, aber leider ist es am Ende halt nur ein Punkt geworden.»

«Wenn man einmal da vorne losfahren kann, so hofft man natürlich insgeheim auf mehr. Aber die Top-Autos sind von hinten gekommen und hatten deutlich mehr Tempo als wir.»

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«Im ersten Rennteil auf den Intermediate-Reifen hatte ich nicht genug Geschwindigkeit, und auch im zweiten Teil, nun auf den Slicks, war ich nicht schnell genug. Deshalb war es schwierig, an diesem Tag mehr Punkte mitzunehmen.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

«Aber es war gut, nach der Strafe wenigstens diesen einen Punkt zu holen. Ob die Strafe gerechtfertigt war? Dazu muss ich mir diese Szenen nochmals in Ruhe anschauen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Wir haben die zehn Sekunden so gut es geht gutgemacht.»

«Wie üblich bei den Rennen in Interlagos waren die Verhältnisse tückisch. Es gab ziemlich viele Fallen zum Reintappen, aber auch Möglichkeiten. Es war sehr leicht, einen Fehler zu machen. Aber unterm Strich hat der Grand Prix Spass gemacht, und wir konnten uns aus dem grössten Ärger raushalten.»

«Ganz zum Schluss konnte ich mir noch Lindblad krallen und P10 erobern, mit einem coolen Manöver. Das war nach der Strafe besonders befriedigend. Sich nach solch einem Rückschlag aufzurappeln und dann doch noch zu punkten, das ist eine schöne Belohnung. Wenn ich unser Tempo betrachte, dann war an diesem Tag nicht arg viel mehr möglich.»

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