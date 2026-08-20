Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Strafen-Chaos in Monaco: Red Bull Racing/McLaren gegen Alpine am 25. August

Beim Traditions-GP von Monaco kam es zu einem heillosen Durcheinander in Sachen Strafen. Nun muss das Berufungsgericht des Autosport-Weltverbands FIA am 25. August eine Lösung finden.

Formel 1

Noch ist unklar, wo der Preis für Rang 3 in Monaco wirklich hingeht
Noch ist unklar, wo der Preis für Rang 3 in Monaco wirklich hingeht
Foto: XPB
Noch ist unklar, wo der Preis für Rang 3 in Monaco wirklich hingeht
© XPB

Werbung

TV-Programm

Werbung

Peinlich, peinlich für die FIA: Am 12. Juni mussten die Regelhüter zugeben – die Boxengasse von Monaco ist falsch vermessen worden, um 77 cm, daher waren zahlreiche Zeitstrafen, wie gleich zwei Mal gegen Pierre Gasly und Alpine, beim Grossen Preis von Monaco (7. Juni) nicht rechtens.

Werbung

Werbung

Die Franzosen konnten nachweisen, dass Gasly zu keinem Zeitpunkt in der Box schneller war als die maximal erlaubten 60 km/h, daher wurden die Strafen nachträglich als nichtig erklärt, und Gasly hat seinen sechsten Podestplatz seiner F1-Karriere sichergestellt, den ersten seit Brasilien 2024.

Gasly also nicht Siebter, sondern völlig zu Recht Dritter. Das bedeutet aber auch: Isack Hadjar (Red Bull Racing) nicht Dritter, sondern Vierter; Oscar Piastri (McLaren) nicht Vierter, sondern Fünfter, gefolgt von den beiden Racing Bulls-Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad.

Da RBR und McLaren Punkte eingebüsst haben, war zu erwarten, was als nächstes passieren würde: Sie deponierten bei der FIA, dass diese Entscheidung angefochten wird, sie wollen ihre Plätze zurück.

Werbung

Werbung

Nun steht der Termin für die Verhandlung vor dem Internationalen Berufungsgericht der FIA fest: am 25. August, also am Dienstag nach dem Grossen Preis der Niederlande, in Paris.

TV-Programm

McLaren hatte den Rekurs so begründet: «Unsere Entscheidung, Berufung einzulegen, richtet sich nicht gegen einen bestimmten Konkurrenten. Sie spiegelt vielmehr unsere Überzeugung wider, dass die Meisterschaft von Regeln profitiert, die für alle Teilnehmer konsequent, transparent und fair angewendet werden. McLaren ist weiterhin bestrebt, konstruktiv mit der FIA, der Formel 1 und den anderen Konkurrenten zusammenzuarbeiten, um die Integrität des Sports zu schützen und das Vertrauen in dessen Regelwerk aufrechtzuerhalten.»

«Unserer Ansicht nach führt die nachträgliche Aufhebung der Strafen zu einer Situation, in der einige Teilnehmer benachteiligt werden, weil sie sich an die Regeln und die Entscheidungen der Rennkommissare gehalten haben. Ein solches Ergebnis birgt die Gefahr, sportliche Ungleichheit zu schaffen und das Vertrauen in die konsequente Anwendung des FIA-Sportreglements zu untergraben.»

Keine einfache Aufgabe für die Berufungsrichter.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

219

2

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

169

3

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

160

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

138

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

128

6

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

109

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

92

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

68

9

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

43

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

42

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM