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Strafen Hamilton/Antonelli: Max Verstappen P4, Teamchef Mekies skeptisch

Rekord-Champion Lewis Hamilton und WM-Leader Kimi Antonelli haben nach der Ungarn-Quali Strafen erhalten. So ist Max Verstappen auf P4. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies ist skeptisch.

Formel 1

Max Verstappen und Laurent Mekies
Max Verstappen und Laurent Mekies
Foto: XPB
Max Verstappen und Laurent Mekies
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Was für ein Durcheinander nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Ungarn: Zunächst eine Strafversetzung für den siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton – er stand Oscar Piastri im Weg. Daher drei Ränge zurück für den Briten, der gegen Lando Norris die Pole nur knapp verfehlt hatte.

Kurz darauf der nächste Hammer: Strafe auch für Kimi Antonelli – ebenfalls drei Ränge zurück. Der Italiener war bei der gelben Flagge nach dem Dreher von Max Verstappen nicht markant genug vom Gas gegangen.

Im Artikel erwähnt

Der zweifache Ungarn-GP-Sieger Verstappen gehört zu den Profiteuren, er rückt hoch auf den vierten Startplatz. Das hat allerdings die Laune von Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies nicht wesentlich verbessert.

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Der Franzose sagt zum turbulenten Abschlusstraining auf der Traditionsstrecke Hungaroring: «Das war eine knifflige Qualifying-Session für Max und Isack, und am Ende hatten wir einfach nicht das Tempo, um heute mit Ferrari und McLaren mitzuhalten.»

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«Wir haben seit gestern darum gerungen, unseren Fahrern ein gut ausbalanciertes Auto zu geben, aber es ist uns nicht wirklich gelungen, die Art von Leistung abzurufen, die es uns erlaubt hätte, um die Spitzenplätze im Qualifying zu kämpfen.»

«Wir sehen, dass die Konkurrenzfähigkeit der verschiedenen Teams von Wochenende zu Wochenende und von Strecke zu Stredcke ziemlich variieren, auch abhängig davon, wer gerade Verbesserungen an die Autos gebracht hat. Das spiegelt auch wider, wie eng es unter den vier Top-Teams zugeht. Wenn man da nicht alles absolut richtig macht, rutscht man ratz-fatz zurück.»

«Das Rennen ist eine frische Herausforderung, und wir werden versuchen, unter Rennbedingungen mehr aus dem Wagen zu holen als in der Quali. Ich gehe von einem langen Rennen aus, und wir erwarten, dass wir uns mit krassem Reifenverschleiss und sehr hohen Temperaturen auseinandersetzen müssen.»

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