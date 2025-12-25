Strafpunkte von Verstappen & Co.: Wer geht belastet in die Saison 2026?

Beim WM-Auftakt 2026 in Australien (8. März) muss ein Fahrer höllisch aufpassen; ein anderer wird eine Strafe hinnehmen müssen, obschon er in der Saison 2025 gar nicht gefahren ist.