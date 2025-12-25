Weiter zum Inhalt
Strafpunkte von Verstappen & Co.: Wer geht belastet in die Saison 2026?
Beim WM-Auftakt 2026 in Australien (8. März) muss ein Fahrer höllisch aufpassen; ein anderer wird eine Strafe hinnehmen müssen, obschon er in der Saison 2025 gar nicht gefahren ist.
Formel 1
Cadillac-Fahrer Valtteri BottasCadillac-Fahrer Valtteri BottasFoto: Cadillac
Cadillac-Fahrer Valtteri Bottas© Cadillac
Das Strafpunkte-System des Autosport-Weltverband FIA wurde 2014 eingeführt. Maximal elf Knöllchen darf sich ein Grand-Prix-Pilot in einem Zeitraum von zwölf Monaten (also über eine Saison hinaus) leisten. Wer sich zwölf oder mehr zuschulden kommen lässt, der kommt auf die Strafbank und muss einen Grand Prix lang zuschauen. Das passierte Haas-Fahrer Kevin Magnussen 2024 in Baku.
Und das könnte auch Haas-Fahrer Oliver Bearman blühen. Denn der Engländer steht vor der Saison bei 10 Punkten! Wir zeigen hier das aktuelle Sündenregister, mit besonderer Erwähnung von Valtteri Bottas, der eine Strafe büssen muss, obschon er 2025 überhaupt nicht Grands Prix gefahren ist.
In der Tabelle unten beziehen sich die Daten jeweils darauf, wann die Strafe verfällt.
  • Strafpunkte: Stand 25. Dezember 2025
  • Oliver Bearman: 10
  • 2 wegen Überholens unter roter Flagge in Monaco (23. Mai 2026)
  • 4 wegen Vergehens unter roter Flagge in England (5. Juli 2026)
  • 2 wegen Kollision mit Sainz in Italien (7. September 2026)
  • 1 wegen gefährlicher Fahrweise in Brasilien (8. November 2026)
  • 1 wegen zu vieler Richtungswechsel in Abu Dhabi (7. Dezember 2026)
  • Lance Stroll: 6
  • 1 wegen Kollision mit Leclerc in Monaco (23. Mai 2026)
  • 2 wegen Abdrängens von Gasly in Kanada (15. Juni 2026)
  • 2 wegen Kollision mit Ocon in den USA (18. Oktober 2026)
  • 1 wegen zu vieler Richtungswechsel in Abu Dhabi (7. Dezember 2026)
  • Liam Lawson: 6
  • 1 wegen Kollision mit Stroll in Bahrain (13. April 2026)
  • 2 wegen Kollision mit Hülkenberg in Bahrain (13. April 2026)
  • 1 wegen Kollision mit Alonso in Miami (2. Mai 2026)
  • 1 wegen Kollision mit Bearman in Brasilien (9. November 2026)
  • 1 wegen zu vehementer Verteidigung gegen Bearman in Abu Dhabi (7. Dezember 2026)
  • Kimi Antonelli: 5
  • 2 wegen Kollision mit Verstappen in Österreich (29. Juni 2026)
  • 2 wegen Kollision mit Leclerc in den Niederlanden (31. August 2026)
  • 1 wegen Abdrängens von Albon in Italien (7. September 2026)
  • Oscar Piastri: 4
  • 2 wegen zu starker Verzögerung hinter dem Safety-Car in England (6. Juli 2026)
  • 2 wegen Kollision mit Antonelli in Brasilien (9. November 2026)
  • Carlos Sainz: 4
  • 2 wegen Kollision mit Antonelli in Bahrain (13. April 2026)
  • 2 wegen Kollision mit Antonelli in den USA (2. Oktober 2026)
  • Alex Albon: 4
  • 2 wegen Kollision mit Colapinto in Aserbaidschan (21. September 2026)
  • 2 wegen Kollision mit Hamilton in Lax Vegas (22. November 2026)
  • Lewis Hamilton: 3
  • 2 wegen zu schnellen Fahrens unter gelber Flagge in den Niederlanden (31. August 2026)
  • 1 wegen Kollision mit Colapinto in Brasilien (9. November 2026)
  • Max Verstappen: 3
  • 3 wegen Kollision mit Russell in Spanien (1. Juni 2026)
  • Pierre Gasly: 2
  • 2 wegen Kollision mit Sainz in Ungarn (3. August 2026)
  • Gabriel Bortoleto: 2
  • 2 wegen Kollision mit Stroll in Las Vegas (22. November 2026)
  • Esteban Ocon: 1
  • 1 wegen inkonstanter Fahrweise gegen Stroll in Italien (7. September 2026)
  • Charles Leclerc: 1
  • 1 wegen inkonstanter Fahrweise gegen Russell in Ungarn (3. August 2026)
  • Franco Colapinto: 1
  • 1 wegen Abdrängens von Piastri in Österreich (29. Juni 2026)
  • Valtteri Bottas: keine Strafpunkte
  • Aber eine Strafe von fünf Rängen zurück am ersten GP-Wochenende in Australien – wegen Kollision mit Magnussen beim WM-Finale 2024, Strafe noch nicht abgesessen, weil der Finne damals ausschied.
  • Ohne Strafpunkte derzeit
  • Fernando Alonso
  • Isack Hadjar
  • Nico Hülkenberg
  • Lando Norris
  • George Russell
  • Arvid Lindblad
  • Sergio Pérez
Themen
  • Formel 1
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
423
2
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
421
3
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
410
4
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
319
5
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
242
6
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari HP
156
7
Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
150
8
Alexander Albon
Atlassian Williams Racing
73
9
Carlos Sainz Jr.
Atlassian Williams Racing
64
10
Fernando Alonso
Aston Martin Aramco Formula One Team
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
