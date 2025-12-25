Strafpunkte von Verstappen & Co.: Wer geht belastet in die Saison 2026?

Strafpunkte: Stand 25. Dezember 2025 Oliver Bearman: 10 2 wegen Überholens unter roter Flagge in Monaco (23. Mai 2026) 4 wegen Vergehens unter roter Flagge in England (5. Juli 2026) 2 wegen Kollision mit Sainz in Italien (7. September 2026) 1 wegen gefährlicher Fahrweise in Brasilien (8. November 2026) 1 wegen zu vieler Richtungswechsel in Abu Dhabi (7. Dezember 2026) Lance Stroll: 6 1 wegen Kollision mit Leclerc in Monaco (23. Mai 2026) 2 wegen Abdrängens von Gasly in Kanada (15. Juni 2026) 2 wegen Kollision mit Ocon in den USA (18. Oktober 2026) 1 wegen zu vieler Richtungswechsel in Abu Dhabi (7. Dezember 2026) Liam Lawson: 6 1 wegen Kollision mit Stroll in Bahrain (13. April 2026) 2 wegen Kollision mit Hülkenberg in Bahrain (13. April 2026) 1 wegen Kollision mit Alonso in Miami (2. Mai 2026) 1 wegen Kollision mit Bearman in Brasilien (9. November 2026) 1 wegen zu vehementer Verteidigung gegen Bearman in Abu Dhabi (7. Dezember 2026) Kimi Antonelli: 5 2 wegen Kollision mit Verstappen in Österreich (29. Juni 2026) 2 wegen Kollision mit Leclerc in den Niederlanden (31. August 2026) 1 wegen Abdrängens von Albon in Italien (7. September 2026) Oscar Piastri: 4 2 wegen zu starker Verzögerung hinter dem Safety-Car in England (6. Juli 2026) 2 wegen Kollision mit Antonelli in Brasilien (9. November 2026) Carlos Sainz: 4 2 wegen Kollision mit Antonelli in Bahrain (13. April 2026) 2 wegen Kollision mit Antonelli in den USA (2. Oktober 2026) Alex Albon: 4 2 wegen Kollision mit Colapinto in Aserbaidschan (21. September 2026) 2 wegen Kollision mit Hamilton in Lax Vegas (22. November 2026) Lewis Hamilton: 3 2 wegen zu schnellen Fahrens unter gelber Flagge in den Niederlanden (31. August 2026) 1 wegen Kollision mit Colapinto in Brasilien (9. November 2026) Max Verstappen: 3 3 wegen Kollision mit Russell in Spanien (1. Juni 2026) Pierre Gasly: 2 2 wegen Kollision mit Sainz in Ungarn (3. August 2026) Gabriel Bortoleto: 2 2 wegen Kollision mit Stroll in Las Vegas (22. November 2026) Esteban Ocon: 1 1 wegen inkonstanter Fahrweise gegen Stroll in Italien (7. September 2026) Charles Leclerc: 1 1 wegen inkonstanter Fahrweise gegen Russell in Ungarn (3. August 2026) Franco Colapinto: 1 1 wegen Abdrängens von Piastri in Österreich (29. Juni 2026) Valtteri Bottas: keine Strafpunkte Aber eine Strafe von fünf Rängen zurück am ersten GP-Wochenende in Australien – wegen Kollision mit Magnussen beim WM-Finale 2024, Strafe noch nicht abgesessen, weil der Finne damals ausschied. Ohne Strafpunkte derzeit Fernando Alonso Isack Hadjar Nico Hülkenberg Lando Norris George Russell Arvid Lindblad Sergio Pérez