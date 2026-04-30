Strahlender Auftritt für das Miami-Wochenende: Racing Bulls im Sommerkleid
Das Visa Cash App Racing Bulls Team hat für die WM-Runde einen besonderen Look gewählt. Die GP-Renner von Liam Lawson und Arvid Lindblad strahlen im gelben «Red Bull Summer Edition Sudachi Lime»-Look.
Bereits im vergangenen Jahr hatte das Visa Cash App Racing Bulls Team für das Rennwochenende in Miami einen besonderen Look gewählt, der an eine Sonder-Edition von Red Bull erinnerte. Damals ernteten die GP-Renner aus Faenza viel Lob für den pinken Look.
Der Erfolg dürfte die Team-Verantwortlichen überzeugt haben, in diesem Jahr nachzulegen. Und die Sonderlackierung, die auf die «Red Bull Summer Edition Sudachi Lime»-Variante des Energy-Drinks verweist, verweist, dürfte mit dem strahlend gelben Look erneut viele bewundernde Blicke auf sich ziehen.
Für die Enthüllung sorgte Wakeboard-Athlet Günther Oka, der von einer Rampe absprang und mit einem Backflip über das Auto den Schleier lüftete. Präsentiert wurde der speziell für das Miami-Wochenende kreierte Auftritt am Miami-River im «Kiki On The River», im Beisein von CEO Peter Bayer, Teamchef Alan Permane und den GP-Stars Liam Lawson und Arvid Lindblad.
Alle trugen die entsprechenden Team-Kleider, die den strahlend gelben Look der GP-Renner spiegelt. Sie enthüllten vor einer illustren Gästeschar aus Sportlern, Kreativen, Journalisten und Fans den neuen Look. Bayer erklärte dabei: «Miami ist für uns ein ganz besonderer Ort, an dem wir zeigen können, wer wir als Team sind.»
«In den letzten beiden Jahren haben wir dieses Rennen genutzt, um etwas Gewagtes und Einzigartiges zu präsentieren, und diese neueste Lackierung bildet da keine Ausnahme. Die Lackierung der Red Bull Summer Edition strahlt eine lebendige Energie aus, die zeigt, wer wir als Team sind – kreativ und bereit, Grenzen zu überschreiten. Wir freuen uns sehr darauf, dem neuen Saison-Look Flügel zu verleihen und das unverwechselbare Design an diesem Wochenende auf die Rennstrecke zu bringen», fügte der Österreicher an.
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