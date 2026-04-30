Strahlender Auftritt für das Miami-Wochenende: Racing Bulls im Sommerkleid

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Visa Cash App Racing Bulls Team für das Rennwochenende in Miami einen besonderen Look gewählt, der an eine Sonder-Edition von Red Bull erinnerte. Damals ernteten die GP-Renner aus Faenza viel Lob für den pinken Look.

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Der Erfolg dürfte die Team-Verantwortlichen überzeugt haben, in diesem Jahr nachzulegen. Und die Sonderlackierung, die auf die «Red Bull Summer Edition Sudachi Lime»-Variante des Energy-Drinks verweist, verweist, dürfte mit dem strahlend gelben Look erneut viele bewundernde Blicke auf sich ziehen.

Auch die Rennanzüge wurden an die Speziallackierung angepasst Foto: Red Bull Content Pool Auch die Rennanzüge wurden an die Speziallackierung angepasst © Red Bull Content Pool

Für die Enthüllung sorgte Wakeboard-Athlet Günther Oka, der von einer Rampe absprang und mit einem Backflip über das Auto den Schleier lüftete. Präsentiert wurde der speziell für das Miami-Wochenende kreierte Auftritt am Miami-River im «Kiki On The River», im Beisein von CEO Peter Bayer, Teamchef Alan Permane und den GP-Stars Liam Lawson und Arvid Lindblad.

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Alle trugen die entsprechenden Team-Kleider, die den strahlend gelben Look der GP-Renner spiegelt. Sie enthüllten vor einer illustren Gästeschar aus Sportlern, Kreativen, Journalisten und Fans den neuen Look. Bayer erklärte dabei: «Miami ist für uns ein ganz besonderer Ort, an dem wir zeigen können, wer wir als Team sind.»

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