Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Stroll (Aston Martin): «Ein paar Monate können die Lage komplett verändern»

Lance Stroll spricht vor seinem Heimrennen in Kanada über schwierige Momente bei Aston Martin: «Ich glaube fest an dieses Projekt, auch wenn wir gerade einige schwierige Zeiten durchleben.»

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lance Stroll in Miami
Lance Stroll in Miami
Foto: XPB
Lance Stroll in Miami
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Aston-Martin-Pilot Lance Stroll fährt in dieser Woche in Kanada seinen Heim-Grand-Prix. Der Kanadier ist in Montreal geboren, wo auf dem Circuit Gilles Villeneuve ein Sprintwochenende absolviert wird. Sportlich dürfte das Rennwochenende in der Heimat allerdings herausfordernd werden. Aston Martin ist noch immer nicht auf einen grünen Zweig gekommen.

Werbung

Werbung

Windtunnel und Simulator haben Potenzial

Lance Stroll verrät in einem Interview auf der Teamwebsite aber, was ihm Hoffnung macht: «Wir haben einige unglaublich talentierte Leute am Technology Campus, und mit Werkzeugen wie dem neuen Windtunnel und dem Simulator steckt hier enormes Potenzial. Wir haben alle Voraussetzungen, um ein erfolgreiches Team zu werden – es geht nur darum, dieses Potenzial auszuschöpfen.»

«ch glaube fest an dieses Projekt.

Lance Stroll

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten, die das Team gerade durchlebt, glaubt Stroll weiterhin an eine positive Zukunft seines Teams, das mehrheitlich seinem Vater Lawrence Stroll gehört: «Ich glaube fest an dieses Projekt, auch wenn wir gerade einige schwierige Zeiten durchleben. Die Zukunft ist sehr vielversprechend, und ich möchte diese schwierige Phase durchstehen und Teil der Reise sein, auf der wir uns befinden.»

Werbung

Werbung

«In der Formel 1 geht alles sehr schnell»

Für solche schwierigen Phasen hat Stroll eine besondere Strategie: «Man muss auf dem Boden bleiben und den Überblick behalten. In der Formel 1 geht alles sehr schnell. Ein paar Monate können die Lage komplett verändern. Wenn man sich also von den Höhen oder Tiefen zu sehr mitreißen lässt, ist es schwierig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.»

Der Kanadier stellt vor seinem Heimrennen fest: «Als Fahrer wollen wir alle ganz vorne mitkämpfen. Wenn man schwierige Phasen durchmacht, ist das natürlich frustrierend, weil jeder im Team unglaublich hart arbeitet und mehr will. Aber auch diese Momente gehören dazu, wenn man etwas aufbaut. Man muss weiterarbeiten, ehrlich zu sich selbst sein, was die Verbesserungsmöglichkeiten angeht, und dem Prozess vertrauen, auch wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind.»

Es scheint, als wäre der Weg von Aston Martin in dieser Saison noch ein weiter. Die Probleme kamen mit Beginn des neuen Reglements auf, in das man eigentliche so große Hoffnungen gesetzt hatte. Bei den Tests konnten die Aston-Martin-Piloten Stroll und Fernando Alonso kaum fahren – zu groß die Verlässlichkeitsprobleme. In den ersten Rennen kamen die Boliden nicht bis zur Zielflagge, fielen mit unterschiedlichen Problemen aus. In Suzuka dann die erste Zieleinfahrt für Alonso – und in Miami dann endlich für beide Aston Martins. Ein kleiner Sieg auf einer wohl noch langen Reise.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien