Team-Bezeichnungen: Was haben sie sich nur dabei gedacht?

Die meisten 2026er Formel-1-Rennställe tragen Namen, die auf Menschen zurückgehen. Aber immer wieder finden wir in der Geschichte der Königsklasse komplett durchgeknallte Team-Bezeichnungen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Hinter dem Rennwagen Kojima stand ein Bananen-Importeur
Hinter dem Rennwagen Kojima stand ein Bananen-Importeur
Foto: LAT/Getty Images
Hinter dem Rennwagen Kojima stand ein Bananen-Importeur
© LAT/Getty Images

Das weiss so gut wie jeder Formel-1-Fan: Der berühmteste Grand-Prix-Rennstall ist benannt nach dem grossen Enzo Ferrari. Dazu finden wir im 2025er Startfeld Haas, nach dem US-amerikanischen Werkzeugmaschinen-Hersteller Gene Haas (was etwas weniger bekannt ist), ferner Williams, nach Rennstallgründer Sir Frank Williams, auch wenn das Team seit August 2020 nicht mehr in Familienbesitz ist – es gehört mehrheitlich der US-amerikanischen Investmentfirma Dorilton Capital.

Bruce McLaren goss das Fundament zu den heutigen Papaya-Rennern von Lando Norris und Oscar Piastri. Mercédès Jellinek, Tochter des Unternehmers Emil Jellinek, ist der Grund, warum die Silberpfeile heute Mercedes heissen.

Damit nicht genug: Der 2025 Renault-Motor im Heck der Alpine-Renner von Pierre Gasly und Esteban Ocon ging auf die französischen Brüder Louis, Marcel und Fernand zurück.

Sauber verdankte seinen Namen Gründer Peter Sauber, inzwischen wurde der Rennstall von Audi inhaliert. Und wieso Audi? Nach Differenzen mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat verliess August Horch 1909 die Horch Motorwagenwerke, zehn Jahre nachdem er die Firma gegründet hatte. Er schuf gleich darauf in Zwickau ein zweites Automobilunternehmen. Da sein Name bereits vergeben und als Markenname geschützt war, wählte er als neuen Firmennamen die lateinische Übersetzung von „horch!“: „audi!“. So einfach ist das.

Die Marke Aston Martin gründet im Bergrennen Aston und dem Autohändler Lionel Martin. Aston Martin-Partner Honda wurde von Soichiro Honda gegründet.

2026 debütiert Cadillac in die Königsklasse – Namensgeber war dabei der Franzose Antoine Laumet de La Mothe, Sieur de Cadillac, benannt nach dem südwestfranzösischen Ort Cadillac an der Gironde. Er hatte 1701 die spätere Auto-Stadt Detroit im Bundesstaat Michigan gegründet.

So weit alles klar.

Wir haben für Sie jedoch zehn frühere Rennställe herausgesucht, die erheblich ungewöhnlichere Namen trugen und bei welchen sich vielleicht der eine oder andere Formel-1-Fan sagen wird – gut gemeint ist manchmal das Gegenteil von gut.

Arrows (1978–2002): Pfeilschnell sollten die Rennwagen zwar sein, aber mit Pfeilen hatte der Name Arrows nichts zu tun. Vielmehr splitterten sich Fachkräfte des US-amerikanischen Shadow-Rennstalls ab, um ihr eigenes Ding zu machen. Der Name des Teams setzte sich dann aus den Anfangsbuchstaben der Gründer zusammen – Franco Ambrosio (A), Alan Rees (R), Jackie Oliver (O), Dave Wass (W) und Tony Southgate (S). Das fehlende R wurde der Ästhetik halber beigefügt.

Lyncar (1974/1975): Die Ehefrauen der Firmengründer Martin Slater und Graham Coaker hiessen Lyn und Carol – und fertig war der Team-Name! Das war hübsch, machte den Rennwagen aber nicht schneller.

Maki (1974): Ein Kürzel aus Firmengründer Masao Ono und dem Designer Kenji Mimura. Der Panzer namens F101A war so schwer wie er aussah – angeblich schleppte der Wagen 150 Kilo Übergewicht mit. Der tapfere Pilot Howden Ganley bezeichnete es als das schlechteste Rennauto, das er in seiner ganzen Karriere je bewegt hat. Die Japaner brachten einen verbesserten Wagen auf die Bahn, der hübscher anzusehen, aber kaum konkurrenzfähiger war.

Life (1990): Der Name des italienischen Rennstalls gründet beim Geschäftsmann Ernesto Vito, sein Name als Abwandlung Vita (Leben), ins Englische übersetzt, Life. Die Auftritte des Teams hatten eher den Hauch von schleichendem Tod.

Alta (1950–1952): Eine Verschmelzung aus TA von Firmengründer Geoffrey Taylor, der dazu einen passenden Anfang suchte. Er wählte schliesslich AL von Aluminium-Motorblock.

March (1970–1993): Ein geistiger Vorläufer von Arrows, denn auch bei March wurden die Anfangsbuchstaben von Namen kombiniert: M für den späteren FIA-Präsidenten Max Mosley, AR für Alan Rees (aha, ein Wiederholungstäter!), C für Graham Coaker und H für Robin Herd.

Token (1974): Das TO stammte vom griechischen Schiffsmakler Tony Vlassopulos, das KEN von Ken Grob, einem Schiffsversicherer. Der Wagen hätte, gemessen an den Darbietungen, eigentlich Noken heissen müssen.

Zakspeed (1985–1989): Wortverschmelzung aus Erich Zakowski und Geschwindigkeit. Das Engagement der Deutschen mit eigenem Turbomotor war überaus bewundernswert, der spätere Motorpartner Yamaha versagte leider auf der ganzen Linie.

LDS (1962–1968): Die Initialen des südafrikanischen Rennfahrers und Rennwagenbauers Louis Douglas Serrurier. Seine Chassis basierten auf Inspiration von Cooper oder Brabham, um es höflich zu nennen, dazu verwendete er Alfa-Romeo- und Repco-Motoren als Antriebsquellen.

Kojima (1976/1977): Matsuhisa Kojima war ein früherer Motocrossfahrer, aber Sie werden nie erahnen, wie der Japaner so reich wurde, dass er eine eigene Rennwagenfirma gründen konnte – als Importeur von Bananen!

