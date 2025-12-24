Team von Max Verstappen wechselt 2026 zu Mercedes-AMG

Verstappen.com Racing bestreitet 2026 die komplette Saison mit einem Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe. Eingesetzt wird das Fahrzeug von 2 Seas Motorsport, für die Max Verstappen zuletzt in Estoril testete . Der Wagen wird in der Pro-Klasse starten.

Werbung

Werbung

Die neue Zusammenarbeit von Verstappen.com Racing mit Mercedes-AMG ist auf mehrere Jahre ausgelegt.

Stefan Wendl, Mercedes-AMG Customer Racing, sagt: «Wir freuen uns sehr, dass Verstappen Racing sich dafür entschieden hat, einen Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe einzusetzen. Mit 2 Seas Motorsport wird das Projekt von einem sehr erfahrenen Team unterstützt, das mit unserem Fahrzeug bereits zahlreiche Erfolge und Meistertitel erzielt hat. Dementsprechend freuen wir uns sehr über dieses äußerst ambitionierte und vielversprechende Projekt sowie über einen weiteren hochkarätigen Teilnehmer sowohl im Sprint Cup als auch im Endurance Cup der GT World Challenge Europe.»

Im Sprint Cup wird das Fahrzeug von Chris Lulham und dem ehemaligen Mercedes-AMG-Werksfahrer Daniel Juncadella gesteuert, der im kommenden Jahr für Genesis in der Hypercar-Klasse der FIA WEC fahren wird.

Werbung

Werbung

Im Endurance Cup ergänzt Mercedes-AMG-Werksfahrer Jules Gounon Lulham und Juncadella. Somit hat Verstappen.com Racing für das kommende Jahr ein schlagfähiges Fahrertrio für den Kampf um Topergebnisse beisammen.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

Chris Lulham erklärt: «Es ist wirklich aufregend, weiterhin in der GT World Challenge Europe zu fahren, jetzt mit einem neuen Teamkollegen und einem neuen Auto. Ich habe in meinem ersten Jahr im GT3-Rennsport viel gelernt und erlebt, und es ist eine unglaubliche Chance, jetzt mit solchen Profis wie Mercedes-AMG Motorsport und Daniel zusammenarbeiten zu können. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.»

Daniel Juncadella ergänzt: «Ich freue mich darauf, in der kommenden GT World Challenge Europe-Saison mit Chris zusammenzuarbeiten, und bin dankbar, dass Verstappen Racing eine Partnerschaft mit Mercedes-AMG Motorsport eingeht. Mit dem Input, den Max einbringt, ist das ein wirklich starkes Projekt.»

Jules Gounon, Mercedes-AMG Performance Driver, sagt: «Da ich seit Jahren mit Mercedes-AMG zusammenarbeite, ist es einfach großartig, diese Erfahrung nun gemeinsam mit Verstappen Racing, Chris und Dani weiter auszubauen. Es ist ein fantastisches Projekt, das alle Voraussetzungen für einen Erfolg mitbringt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»

Werbung

Werbung