Teamchef Adrian Newey: Fernando Alonso äussert eine Sorge

In diesem Jahr wird Adrian Newey im Aston Martin Team die Rolle des Teamchefs übernehmen. Formel-1-Urgestein Fernando Alonso sagt, was er erwartet – und auch, was er befürchtet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Foto: Moy / XPB Images
© Moy / XPB Images

Das Aston Martin Team soll an die WM-Spitze vordringen, und um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, scheut Mitinhaber Lawrence Stroll keine Kosten und Mühen. Der kanadische Milliardär, der das Team aus Silverstone Mitte 2018 übernommen hatte, konnte viele illustre Namen an Bord locken – allen voran Adrian Newey.

Der langjährige Red Bull Racing-Technikchef hat damit alle Hände voll zu tun, denn er leitet auch weiterhin das technische Team an und ist für die Einsätze der grünen GP-Renner an der Strecke verantwortlich. Und genau das bereitet Fernando Alonso Sorgenfalten. Im Gespräch mit «Sky Sports F1» erklärte der zweifache Champion, der seit 2023 für Aston Martin auf Punktejagd geht: «Ich denke, er hat das Können, um ein schnelles Auto zu konstruieren.»

«Aber die Rolle des Teamchefs ist heutzutage etwas anders, und als Teamchef muss man sich auch mit anderen Dingen befassen – man hat Medien-Verpflichtungen und auch Sponsoren-Termine und all das. Ich hoffe, dass er in dieser Hinsicht aber verschont wird, damit er sich ganz auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann», betonte der Asturier.

Gleichzeitig ist sich Alonso aber auch sicher, dass Newey über gute Führungsqualitäten verfügt: «Er weiss, wie man ein Team führt und dass sich alle auf ein Ziel konzentrieren müssen. Deshalb denke ich, dass er ein grossartiger Teamleader ist», lobt der 44-Jährige den 67-jährigen Briten.

Ausserdem sei Newey auch ein guter Grund für andere Talente, zu Aston Martin zu wechseln, ist der 32-fache GP-Sieger überzeugt. «Ich denke, er zieht andere Talente an. Jeder will doch mit ihm arbeiten und von ihm lernen. Ich bin mir sicher, dass er nun die Teamchef-Rolle übernimmt, wird noch mehr Leute dazu bringen, von einem Wechsel zu Aston Martin zu träumen, was natürlich gut für uns ist.»

