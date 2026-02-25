Teamchef Andrea Stella sagt: Dieser Gegner ist auf Augenhöhe mit McLaren

Es ist die Frage, die vor jedem Saisonstart gestellt wird und in diesem Jahr angesichts der Regelrevolution noch schwerer als sonst beantwortet werden kann: Wer wird beim Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne die Nase vorn haben und wie gestaltet sich das Formel-1-Kräfteverhältnis in den ersten Rennen?

Keiner will sich als klarer Favorit präsentieren und so üben sich die Teamverantwortlichen im Tiefstapeln und verweisen lieber auf die Stärken der Gegner, die sie im Verlauf des Jahres zu schlagen hoffen. Dennoch lässt sich nach den Testfahrten in Barcelona und Bahrain ein erstes Bild zeichnen, wie auch Andrea Stella eingeräumt hat.

In seiner Medienrunde im Fahrerlager des Wüstenkurses erklärte der italienische Ingenieur, der in der ersten Bahrain-Testwoche noch von Ferrari und Mercedes als Spitzenreiter gesprochen hatte: «Es ist sehr schwer zu sagen, wer vorne liegt. Aber es gab eine Rennsimulation von Oscar Piastri und Max Verstappen, die etwa zur gleichen Zeit stattgefunden hat und beide hatten ein ähnliches Tempo an den Tag gelegt.»

«Die Rennsimulation ist oftmals aussagekräftiger, was die Performance des Autos angeht. Man muss aber wie gesagt vorsichtig sein, denn je nach Zeitpunkt, an dem diese absolviert wird, können die Leistungen sehr unterschiedlich ausfallen», fuhr der Teamchef von McLaren fort.

