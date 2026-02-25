Weiter zum Inhalt
Teamchef Andrea Stella sagt: Dieser Gegner ist auf Augenhöhe mit McLaren

Nach den Tests üben sich die Teamverantwortlichen im Tiefstapeln. Aus den Testzeiten lässt sich auch kein klares Kräfteverhältnis ableiten. McLaren-Teamchef Andrea Stella wagt dennoch eine Einordnung.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Andrea Stella sagt, wer in seinen Augen der McLaren-Hauptgegner ist
Andrea Stella sagt, wer in seinen Augen der McLaren-Hauptgegner ist
Foto: Moy / XPB Images
Andrea Stella sagt, wer in seinen Augen der McLaren-Hauptgegner ist
© Moy / XPB Images

Es ist die Frage, die vor jedem Saisonstart gestellt wird und in diesem Jahr angesichts der Regelrevolution noch schwerer als sonst beantwortet werden kann: Wer wird beim Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne die Nase vorn haben und wie gestaltet sich das Formel-1-Kräfteverhältnis in den ersten Rennen?

Keiner will sich als klarer Favorit präsentieren und so üben sich die Teamverantwortlichen im Tiefstapeln und verweisen lieber auf die Stärken der Gegner, die sie im Verlauf des Jahres zu schlagen hoffen. Dennoch lässt sich nach den Testfahrten in Barcelona und Bahrain ein erstes Bild zeichnen, wie auch Andrea Stella eingeräumt hat.

In seiner Medienrunde im Fahrerlager des Wüstenkurses erklärte der italienische Ingenieur, der in der ersten Bahrain-Testwoche noch von Ferrari und Mercedes als Spitzenreiter gesprochen hatte: «Es ist sehr schwer zu sagen, wer vorne liegt. Aber es gab eine Rennsimulation von Oscar Piastri und Max Verstappen, die etwa zur gleichen Zeit stattgefunden hat und beide hatten ein ähnliches Tempo an den Tag gelegt.»

«Die Rennsimulation ist oftmals aussagekräftiger, was die Performance des Autos angeht. Man muss aber wie gesagt vorsichtig sein, denn je nach Zeitpunkt, an dem diese absolviert wird, können die Leistungen sehr unterschiedlich ausfallen», fuhr der Teamchef von McLaren fort.

«Lando Norris hat etwa eine starke Performance im Renntrimm gezeigt, aber er war auch zur bestmöglichen Zeit unterwegs, denn die Streckenbedingungen waren am Ende des dritten Tages wohl besser als in den anderen fünf Bahrain-Testtagen davor. Es ist deshalb wirklich knifflig, das Ganze einzuordnen. Allerdings glaube ich, dass McLaren und Red Bull Racing ziemlich ähnlich stark unterwegs sind. Ferrari und Mercedes sind im Vergleich dazu einen Schritt voraus.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

132

1:31,992

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

47

+0,879

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

65

+1,117

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

82

+1,205

05

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

118

+1,429

06

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

88

+1,495

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,763

08

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

49

+1,924

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

165

+2,157

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

141

+2,350

