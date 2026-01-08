Teamchef Andrea Stella verrät: Das steckt hinter dem McLaren-Erfolg

Im vergangenen Jahr konnte McLaren bereits sechs WM-Runden vor dem Saisonende den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung feiern. Die Briten hatten damit den Team-WM-Titel, den sie im Jahr zuvor im letzten Rennen errungen hatten, erfolgreich verteidigt. Damit bestätigte die Mannschaft aus Woking den Aufschwung, der 2023 seinen Anfang nahm.

Und der kam nicht von ungefähr, wie Andrea Stella nach dem Saisonfinale 2025 betonte. Der Teamchef verwies auf einen entscheidenden Erfolgsfaktor: «Solche Erfolge fussen auf der Arbeit des ganzen Teams. Aber diesmal möchte ich vor allem das technische Team hervorheben.»

«Es hat ein Auto entwickelt, das Anfang 2023 noch das neunt- oder zehntbeste Auto im Feld war. Am Ende des Jahres war es eines der besten Fahrzeuge in der Startaufstellung. Nach und nach wurde es in der Folge das stärkste Auto, das trifft zumindest sicherlich auf die erste Hälfte von 2025 zu», fügte der Ingenieur an.

Der 54-jährige Italiener ist sich sicher: «Wir haben ein besonders starkes technisches Team.» Vor allem Aerodynamik-Technikchef Peter Prodromou, Chefkonstrukteur Rob Marshall, Engineering-Chef Neil Houldey Design-Direktor Mark Ingham, Giuseppe Pesce und Performance-Direktor Mark Temple haben einen wichtigen Beitrag zum Erfolg geleistet, betonte er. Aktuell habe McLaren eine der stärksten technischen Abteilungen, die er in seiner 26-jährigen Formel-1-Karriere erlebt hat, fügte er an.

Entsprechend optimistisch blickt er auf die anstehende Saison – trotz der umfassenden Regeländerungen, die umgesetzt werden. Denn an der Arbeitsweise und den Standards, die den Aufstieg an die Spitze des Feldes möglich gemacht haben, habe sich nicht geändert. «Und das stimmt uns zuversichtlich für die Saison 2026.»