Teamchef Toto Wolff über Miami-GP-Kritiker: «Die sollten sich verstecken»

Fünf Wochen mussten die Formel-1-Liebhaber ohne Grand-Prix-Action auskommen, denn die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien konnten angesichts des Kriegs im Iran nicht wie geplant durchgeführt werden. In Miami meldete sich die Königsklasse des Vierradsports mit einem Sprint-Wochenende zurück und sorgte mit harten Duellen und unterschiedlichen Siegern für viel Unterhaltung.

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Darüber freuten sich nicht nur die Fans, auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobte das Geschehen auf der Piste. Nach dem Ende des Grand Prix am Sonntag erklärte er denn auch: «Ganz ehrlich, wenn es nur eine einzige Person gibt, die sich über das heutige Rennen beschwert, dann sollte sie sich verstecken.»

Der 54-jährige Österreicher räumte ein, dass die Streckencharakteristik des Miami International Autodrome zur Spannung beigetragen hat, und er erklärte: «Es gibt gute und schlechte Spiele, und ich denke, das war eine grossartige Werbung für die Formel 1.»

Wolff war aus gutem Grund bester Laune, sein Schützling Kimi Antonelli hatte erneut die Ziellinie als Erster gekreuzt und damit seinen dritten GP-Sieg in Folge eingefahren. Der Teenager aus Bologna kam allerdings nur etwas mehr als drei Sekunden vor Weltmeister Lando Norris ins Ziel, der sich den Sprint-Sieg am Samstag gesichert hatte.

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Zum Auftritt des Champions und seinem McLaren-Team sagte Wolff: «Was die Rangordnung angeht, halten wir uns immer noch vorne. Aber McLaren hat einen grossen Schritt nach vorne gemacht.» Und er lobte auch Red Bull Racing: «Sie waren im Qualifying mit Blick auf das reine Tempo einfach überragend. Ich schätze, die Strategie hat für sie nicht wirklich gut funktioniert. In dieser Hinsicht war es überhaupt nicht einfach.»