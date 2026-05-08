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Teamchef Toto Wolff über Miami-GP-Kritiker: «Die sollten sich verstecken»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat die neuen Formel-1-Regeln von Anfang an lautstark verteidigt. Angesichts des unterhaltsamen Rennens in Miami fand er nach dem Fallen der Zielflagge klare Worte.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Klare Ansage an die F1-Kritiker
Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Klare Ansage an die F1-Kritiker
Foto: Price / XPB Images
Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Klare Ansage an die F1-Kritiker
© Price / XPB Images

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Fünf Wochen mussten die Formel-1-Liebhaber ohne Grand-Prix-Action auskommen, denn die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien konnten angesichts des Kriegs im Iran nicht wie geplant durchgeführt werden. In Miami meldete sich die Königsklasse des Vierradsports mit einem Sprint-Wochenende zurück und sorgte mit harten Duellen und unterschiedlichen Siegern für viel Unterhaltung.

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Darüber freuten sich nicht nur die Fans, auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobte das Geschehen auf der Piste. Nach dem Ende des Grand Prix am Sonntag erklärte er denn auch: «Ganz ehrlich, wenn es nur eine einzige Person gibt, die sich über das heutige Rennen beschwert, dann sollte sie sich verstecken.»

Der 54-jährige Österreicher räumte ein, dass die Streckencharakteristik des Miami International Autodrome zur Spannung beigetragen hat, und er erklärte: «Es gibt gute und schlechte Spiele, und ich denke, das war eine grossartige Werbung für die Formel 1.»

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Wolff war aus gutem Grund bester Laune, sein Schützling Kimi Antonelli hatte erneut die Ziellinie als Erster gekreuzt und damit seinen dritten GP-Sieg in Folge eingefahren. Der Teenager aus Bologna kam allerdings nur etwas mehr als drei Sekunden vor Weltmeister Lando Norris ins Ziel, der sich den Sprint-Sieg am Samstag gesichert hatte.

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Zum Auftritt des Champions und seinem McLaren-Team sagte Wolff: «Was die Rangordnung angeht, halten wir uns immer noch vorne. Aber McLaren hat einen grossen Schritt nach vorne gemacht.» Und er lobte auch Red Bull Racing: «Sie waren im Qualifying mit Blick auf das reine Tempo einfach überragend. Ich schätze, die Strategie hat für sie nicht wirklich gut funktioniert. In dieser Hinsicht war es überhaupt nicht einfach.»

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

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