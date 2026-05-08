Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Teaminterner Titelkampf der Mercedes-Stars: Warnung von David Coulthard

Kimi Antonelli konnte seine WM-Führung in Miami ausbauen. Sein erster Verfolger ist sein Teamkollege George Russell. Der könnte den WM-Traum von Mercedes platzen lassen, warnt David Coulthard.

Formel 1

Russell und Antonelli erwartet kein leichtes Spiel, warnt David Coulthard
Russell und Antonelli erwartet kein leichtes Spiel, warnt David Coulthard
Foto: Moy / XPB Images
Russell und Antonelli erwartet kein leichtes Spiel, warnt David Coulthard
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Auch nach dem rennfreien April, den die meisten GP-Rennställe dazu nutzten, ihre Autos zu verbessern, stand am Ende ein Mercedes-Pilot auf dem höchsten Podesttreppchen. Zum dritten Mal in Folge setzte sich Kimi Antonelli gegen die Konkurrenz durch und feierte den GP-Sieg. Beim Saisonauftakt in Melbourne hatte sein Teamkollege George Russell noch triumphiert.

Werbung

Werbung

Der Brite tat sich schwer und musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Dennoch bleibt er der erste Verfolger des Teenagers, der die WM nun mit 20 Punkten anführt. Und er könnte dem 19-Jährigen aus Bologna und seinem Team wichtige Punkte streitig machen, warnt David Coulthard im Podcast «Up To Speed».

Der Schotte sagt über den jungen WM-Leader: «Er wird erwachsen. Auch wenn er erst sein zweites Formel-1-Jahr bestreitet, kam er im Miami-GP gut mit dem Druck zurecht, den nicht nur Lando Norris verursacht hat. Kimi kämpfte überdies auch mit Getriebeproblemen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Und Coulthard betont: «Sein Renningenieur Bono hat ihn beruhigt, als er am Funk hektisch wirkte, während er versuchte, das Problem in den Griff zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass sie darüber sprechen werden, denn ein Problem kann immer auftauchen. Als Fahrer musst du die Informationen an das Team weitergeben und dieses wird dann versuchen, eine Lösung für dich zu finden.»

Werbung

Werbung

Antonelli habe sich das Recht, die WM anzuführen, redlich verdient, stellt der ehemalige GP-Pilot klar. «Die Erwartung ist nun, dass er die Leader-Rolle im Team übernimmt und sich das auch in den Ergebnissen spiegelt – auch wenn das unangenehm für George wird», ist sich Coulthard sicher.

Russell habe nun die Aufgabe, sich wieder gegen Antonelli zu behaupten. «Er hat die Erfahrung und er hat die nötigen Fähigkeiten, um das Ruder rumzureissen», ist sich der 55-Jährige sicher. Allerdings könnte dies dem Team in die Quere kommen, denn die Konkurrenz schläft nicht, warnt der 13-fache GP-Sieger: «Beide können gewinnen, aber einer wird Erster sein, es können nicht beide gewinnen. Und während sie herauszufinden versuchen, wer die Nase vorn hat, holt die Konkurrenz auf.»

«Man schaue nur, wo McLaren vorher stand und wo das Team jetzt ist. Und auch, wie stark sich Ferrari und Red Bull Racing verbessern konnten. Es ist also durchaus knifflig, zu gewinnen, auch wenn man in dem Auto sitzt, das als das Beste angesehen wird. Es gibt viele Beispiele aus der Vergangenheit, bei denen es anderen nicht gelungen ist», mahnt der 246-fache GP-Teilnehmer.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM