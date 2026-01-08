Teamkollegen-Schreck Max Verstappen? Das sagt Gabriel Bortoleto

Es ist schon so: Wer neben Max Verstappen fährt, muss sich gegen einen der stärksten GP-Piloten überhaupt behaupten. Und manch einer ist an dieser Aufgabe schon gescheitert. So ätzte zuletzt Sergio Pérez im «Cast»-Podcast über seinen früheren Stallgefährten, dass er in den vier Jahren bei Red Bull Racing den «schlimmsten Job in der Formel 1» gehabt hatte.

Werbung

Werbung

Damit wiederholt der Mexikaner, der in diesem Jahr für Formel-1-Neueinsteiger Cadillac in die Startaufstellung zurückkehrt, was zuvor schon Experten wie der ehemalige GP-Pilot Martin Brundle gesagt hatten. Allerdings gibt es auch andere Stimmen.

So erklärte etwa Audi-Nachwuchsstar Gabriel Bortoleto im vergangenen Jahr: «Vielleicht kommt Max mal zu Audi, wer weiss? Wir arbeiten als Freunde sehr gut zusammen. Er hilft mir sehr. Deshalb glaube ich auch, dass er ein sehr guter Teamkollege sein kann. Denn wenn er in ein Team kommt, schafft er es, alle zu vereinen. Er hat nicht aus Zufall vier WM-Titel gewonnen.»

«Er wurde Weltmeister mit einem Team, das noch keine Weltmeister-Mannschaft war, als er an Bord kam. Dann hat er es mit aufgebaut und dafür gesorgt, dass es Siege einfährt. Deshalb glaube ich, dass es nichts Schlechtes wäre, mit ihm zusammen zu arbeiten. Natürlich nur, wenn er zu Audi kommt. Denn ich bin auf jeden Fall glücklich mit meinem Team und dem Projekt, das wir hier haben», fügte der 21-jährige Brasilianer an.

Werbung

Werbung