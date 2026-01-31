Weiter zum Inhalt
Teamwork bei Audi: Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto «teilen alles»

Beim Audi-Werksteam gibt es zwischen den beiden Stammfahrern keine Geheimnisse, wie Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg nach dem Testabschluss auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya verraten hat.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Hülkenberg und Bortoleto drehten am letzten Testtag mehr als 140 Runden
Hülkenberg und Bortoleto drehten am letzten Testtag mehr als 140 Runden
Foto: Audi Revolut F1 Team
Hülkenberg und Bortoleto drehten am letzten Testtag mehr als 140 Runden
© Audi Revolut F1 Team

Das Audi-Werksteam wusste schon vor dem Start des Shakedown-Tests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, dass es kein reibungsloser Testeinsatz werden würde, wie Technik-Direktor James Key betont. Schliesslich hatten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto erstmals die Gelegenheit, die neue Antriebseinheit aus Neuburg an der Donau richtig zu fordern.

Und es dauerte auch nicht lange, bis sich die ersten Sorgen zeigten. Audi war beim Testauftakt zwar schnell auf der Bahn. Nach 27 Runden war aber Schluss, weil ein Problem festgestellt wurde. Bortoleto wurde gebeten, das Auto abzustellen. Der Brasilianer hatte erst wieder beim letzten Testtag die Gelegenheit, weitere Erfahrungskilometer im R26 zu sammeln. Er drehte 67 Runden, bevor er das Steuer an Nico Hülkenberg übergab.

Der Deutsche schaffte selbst 81 Umläufe und fasste hinterher zusammen: «Das war sicherlich einer unserer besseren Tage, sicherlich der beste in dieser Woche. Wir haben mehr als 140 Runden gedreht und ein paar wichtige Kilometer abgespult, um das Auto und alle Komponenten auf der Motor-Seite zu testen. Es ist wichtig für uns, dass wir viel fahren. Und wir konnten viel lernen. Wir werden das nun analysieren, es gibt viel zu verdauen, bevor wir uns zum nächsten Test in Bahrain begeben.»

Hülkenberg bestätigte, was Key gesagt hatte: «Als Neulinge mit der neuen Antriebseinheit war es klar, dass es nicht ohne Probleme ablaufen würde, aber wir haben hart gearbeitet und werden das auch weiterhin tun, um alles aus der Welt zu schaffen, was uns Sorgen bereiten könnte. Es war eine positive Woche, und wir stehen erst am Anfang. Jeden Tag lernen wir Neues dazu, und bisher war es ganz gut.»

Der 38-Jährige sprach auch über die Zusammenarbeit mit seinem Teamkollegen: «Wir pflegen bei der Arbeit und auch abseits der Strecke ein sehr gutes Verhältnis, wir teilen absolut alles, und das ist nicht nur im Interesse des Teams, sondern hilft auch uns Fahrern. Wir treiben uns gegeneinander an, helfen uns gegenseitig und arbeiten als ein Team, was sehr viel Spass macht. Es ist eine aufregende Phase, in der wir uns befinden, und alles ist sehr interessant.»

Weiterlesen

