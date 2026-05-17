Tempo-Sünde: Ex-GP-Pilot Timo Glock verliert Nordschleifen-Erlaubnis

Zwei Strafpunkte auf seine DMSB-Lizenz hatte sich Timo Glock bereits bei den 24h Qualifiers im April eingehandelt: Der frühere Formel-1-Pilot lag im vierstündigen Sonntagsrennen in der Code-60-Zone 47 km/h über dem Tempo-Limit und bekam dafür die entsprechende Strafe.

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Im 24h-Rennen auf der Nordschleife leistete sich der Deutsche dann die nächste Tempo-Sünde: Diesmal war er im Dörr-McLaren mit der Startnummer 69 sogar 52 km/h schneller als erlaubt, er wurde mit 112 km/h statt der erlaubten 60 km/h erwischt. Dafür gab es erneut zwei Strafpunkte – womit er das Limit von maximal 3 erlaubten Strafzählern überschritten hat.

Die Folge davon war, dass Glock die Nordschleifen-Permit, also die Fahrerlaubnis für die Nordschleife, mit sofortiger Wirkung entzogen wurde, womit er disqualifiziert wurde. Seine Teamkollegen Timo Scheider, Ben Dörr und Marvin Kirchhöfer mussten daraufhin ohne seine Unterstützung auskommen.

Der Entzug bedeutet auch, dass Glock eine Sperre für die nächste Veranstaltung hinnehmen muss. Die Permit für Renneinsätze auf der Nordschleife kann der 44-Jährige aber wieder erlangen. Dazu muss der 91-fache GP-Teilnehmer einen entsprechenden Antrag stellen und den verpflichtenden E-Learning-Kurs wiederholen.

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Glock zeigte sich Einsichtig und sagte zu seinem Vergehen: «Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Vor sechs Wochen habe ich mir zwei Strafpunkte eingefahren. Am Ende kam mein Doppelstint und ich ging 100 Meter zu früh wieder aufs Gas. Das tut weh, aber es muss bestraft werden. Es ist die gefährlichste Rennstrecke der Welt.»