Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Test-Crash von Isack Hadjar in Barcelona: Das sagt Teamchef Laurent Mekies

Das Red Bull Racing Team rückte auch am zweiten Barcelona-Testtag aus. Erst kam Max Verstappen zum Einsatz, dann übernahm Isack Hadjar das Steuer. Der Franzose beendete den Tag mit einem Crash.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «So etwas kann immer passieren»
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «So etwas kann immer passieren»
Foto: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «So etwas kann immer passieren»
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

So hatte sich Isack Hadjar den zweiten Testeinsatz auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya sicher nicht vorgestellt: Der neue Teamkollege von Max Verstappen durfte den RB22-Ford zur Mittagszeit von seinem Stallgefährten übernehmen, der 27 Runden gedreht hatte, und auch Erfahrungskilometer im Nassen sammeln. Der Testeinsatz des Aufsteigers fand aber ein jähes Ende.

Werbung

Werbung

Denn nach 51 Runden fand sich der 21-Jährige neben der Bahn wieder, das Auto wurde beim Einschlag die Streckenbegrenzung beschädigt. Hadjar selbst kam mit dem Schrecken davon, wie Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies hinterher berichtete: «Leider endete der Tag nicht so, wie er sollte, aber das Wichtigste ist, dass Isack okay ist und wir werden nun unser Bestes geben, um das Auto zu reparieren.»

«Die Bedingungen waren am Nachmittag sehr knifflig und es war natürlich sehr unglücklich, dass der Tag so endete, aber sowas kann immer passieren. Wir haben die Schwierigkeiten nach einem sehr positiven Auftakt erlebt, bei dem er viele Runden gedreht und viel gelernt hat. Es war gut für seine Entwicklung und auch für sein Feedback an die Ingenieure», präzisierte der Franzose.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wertvolle Erkenntnisse auf nasser Bahn

Dass der Franzose überhaupt zum Einsatz kam, war dem Wetter geschuldet. Denn 90 Minuten nach dem Start des Testtages setzte der angekündigte Regen ein. «Das Wetter war etwas schwieriger, wie man sehen konnte. Max fuhr am Morgen, und wir hatten nur einen Run im Trockenen, bevor der Regen einsetzte. Das gehört dazu und es war auch interessant zu sehen, wie das Auto auf nasser Bahn reagiert. Alles ist neu und wir wussten, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Am Nachmittag sass dann wieder Isack im Auto. Leider gab es keine Gelegenheit, die Slicks einzusetzen, aber wir konnten ein paar wertvolle Erkenntnisse im Nassen sammeln.»

Werbung

Werbung

«Es ist noch früh, aber die Arbeit zwischen Max, Isack und dem Team war grossartig, wir alle können es nicht erwarten, wieder auszurücken. Die Checkliste, die wir noch durchgehen müssen, ist lang und kann nicht in Barcelona abgeschlossen werden. Wir müssen Prioritäten setzen und unser Programm an die Schwierigkeiten anpassen, die sich ergeben, und auch an die Erkenntnisse, die wir sammeln. Jetzt gerade steht die Ermittlung des Schadens am Auto im Mittelpunkt, wir müssen schauen, welche Möglichkeiten wir haben, am nächsten Tag auf die Bahn zu gehen. Wir haben nur noch einen Testtag hier, und wir müssen sicherstellen, dass wir diesen bestmöglich nutzen. Die Analyse wird sicherlich noch ein paar Stunden dauern», ergänzte der 48-Jährige Ingenieur.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien