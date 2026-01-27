Test-Crash von Isack Hadjar in Barcelona: Das sagt Teamchef Laurent Mekies

So hatte sich Isack Hadjar den zweiten Testeinsatz auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya sicher nicht vorgestellt: Der neue Teamkollege von Max Verstappen durfte den RB22-Ford zur Mittagszeit von seinem Stallgefährten übernehmen, der 27 Runden gedreht hatte, und auch Erfahrungskilometer im Nassen sammeln. Der Testeinsatz des Aufsteigers fand aber ein jähes Ende.

Denn nach 51 Runden fand sich der 21-Jährige neben der Bahn wieder, das Auto wurde beim Einschlag die Streckenbegrenzung beschädigt. Hadjar selbst kam mit dem Schrecken davon, wie Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies hinterher berichtete: «Leider endete der Tag nicht so, wie er sollte, aber das Wichtigste ist, dass Isack okay ist und wir werden nun unser Bestes geben, um das Auto zu reparieren.»

«Die Bedingungen waren am Nachmittag sehr knifflig und es war natürlich sehr unglücklich, dass der Tag so endete, aber sowas kann immer passieren. Wir haben die Schwierigkeiten nach einem sehr positiven Auftakt erlebt, bei dem er viele Runden gedreht und viel gelernt hat. Es war gut für seine Entwicklung und auch für sein Feedback an die Ingenieure», präzisierte der Franzose.

Wertvolle Erkenntnisse auf nasser Bahn

Dass der Franzose überhaupt zum Einsatz kam, war dem Wetter geschuldet. Denn 90 Minuten nach dem Start des Testtages setzte der angekündigte Regen ein. «Das Wetter war etwas schwieriger, wie man sehen konnte. Max fuhr am Morgen, und wir hatten nur einen Run im Trockenen, bevor der Regen einsetzte. Das gehört dazu und es war auch interessant zu sehen, wie das Auto auf nasser Bahn reagiert. Alles ist neu und wir wussten, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Am Nachmittag sass dann wieder Isack im Auto. Leider gab es keine Gelegenheit, die Slicks einzusetzen, aber wir konnten ein paar wertvolle Erkenntnisse im Nassen sammeln.»

