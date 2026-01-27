Test-Crash von Isack Hadjar in Barcelona: Das sagt Teamchef Laurent Mekies
Das Red Bull Racing Team rückte auch am zweiten Barcelona-Testtag aus. Erst kam Max Verstappen zum Einsatz, dann übernahm Isack Hadjar das Steuer. Der Franzose beendete den Tag mit einem Crash.
So hatte sich Isack Hadjar den zweiten Testeinsatz auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya sicher nicht vorgestellt: Der neue Teamkollege von Max Verstappen durfte den RB22-Ford zur Mittagszeit von seinem Stallgefährten übernehmen, der 27 Runden gedreht hatte, und auch Erfahrungskilometer im Nassen sammeln. Der Testeinsatz des Aufsteigers fand aber ein jähes Ende.
Denn nach 51 Runden fand sich der 21-Jährige neben der Bahn wieder, das Auto wurde beim Einschlag die Streckenbegrenzung beschädigt. Hadjar selbst kam mit dem Schrecken davon, wie Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies hinterher berichtete: «Leider endete der Tag nicht so, wie er sollte, aber das Wichtigste ist, dass Isack okay ist und wir werden nun unser Bestes geben, um das Auto zu reparieren.»
«Die Bedingungen waren am Nachmittag sehr knifflig und es war natürlich sehr unglücklich, dass der Tag so endete, aber sowas kann immer passieren. Wir haben die Schwierigkeiten nach einem sehr positiven Auftakt erlebt, bei dem er viele Runden gedreht und viel gelernt hat. Es war gut für seine Entwicklung und auch für sein Feedback an die Ingenieure», präzisierte der Franzose.
Wertvolle Erkenntnisse auf nasser Bahn
Dass der Franzose überhaupt zum Einsatz kam, war dem Wetter geschuldet. Denn 90 Minuten nach dem Start des Testtages setzte der angekündigte Regen ein. «Das Wetter war etwas schwieriger, wie man sehen konnte. Max fuhr am Morgen, und wir hatten nur einen Run im Trockenen, bevor der Regen einsetzte. Das gehört dazu und es war auch interessant zu sehen, wie das Auto auf nasser Bahn reagiert. Alles ist neu und wir wussten, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Am Nachmittag sass dann wieder Isack im Auto. Leider gab es keine Gelegenheit, die Slicks einzusetzen, aber wir konnten ein paar wertvolle Erkenntnisse im Nassen sammeln.»
«Es ist noch früh, aber die Arbeit zwischen Max, Isack und dem Team war grossartig, wir alle können es nicht erwarten, wieder auszurücken. Die Checkliste, die wir noch durchgehen müssen, ist lang und kann nicht in Barcelona abgeschlossen werden. Wir müssen Prioritäten setzen und unser Programm an die Schwierigkeiten anpassen, die sich ergeben, und auch an die Erkenntnisse, die wir sammeln. Jetzt gerade steht die Ermittlung des Schadens am Auto im Mittelpunkt, wir müssen schauen, welche Möglichkeiten wir haben, am nächsten Tag auf die Bahn zu gehen. Wir haben nur noch einen Testtag hier, und wir müssen sicherstellen, dass wir diesen bestmöglich nutzen. Die Analyse wird sicherlich noch ein paar Stunden dauern», ergänzte der 48-Jährige Ingenieur.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach