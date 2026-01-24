Weiter zum Inhalt
TGR-Haas-Team: Ollie Bearman absolviert Shakedown mit dem VF-26 in Fiorano

Einen Tag nach dem Shakedown von Ferrari durfte TGR-Haas auf der Hausstrecke des italienischen Rennstalls in Fiorano ausrücken. Die ersten Kilometer mit dem VF-26 durfte Ollie Bearman absolvieren.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Ollie Bearman rückte auf der Ferrari-Hausstrecke in Fiorano im VF-26 aus
Ollie Bearman rückte auf der Ferrari-Hausstrecke in Fiorano im VF-26 aus
Foto: TGR-Haas Team
Ollie Bearman rückte auf der Ferrari-Hausstrecke in Fiorano im VF-26 aus
© TGR-Haas Team

Nächste Woche beginnt mit dem ersten gemeinsamen Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Vorsaison der Formel 1, die allerdings abseits der Öffentlichkeit über die Bühne gehen werden, denn die Berichterstatter dürfen nicht dabei sein. Auf der GP-Strecke vor den Toren der spanischen Metropole werden die Teams erstmals zusammen auf die Bahn, wobei sie sich jeweils drei der fünf Testtage aussuchen dürfen.

Es werden allerdings nicht alle elf Formel-1-Rennställe teilnehmen, denn das Williams-Team hat bereits bestätigt, dass es in Barcelona nicht ausrücken und erst bei den offiziellen Testfahrten in Bahrain mit von der Partie sein wird, weil es Verspätungen im Entwicklungsprogramm gab. Es ist nicht das erste Mal, dass Williams verspätet loslegt, bereits 2019 musste der Rennstall aus Grove den Auftakt in Barcelona absagen.

Viele Gegner von Williams haben ihre Streckenpremiere bereits hinter sich gebracht, so haben Visa Cash App Racing Bulls , Audi, Mercedes, Alpine und Ferrari bereits ihren Shakedown absolviert, und auch das TGR-Haas-Team ist schon ausgerückt: Auf der Hausstrecke von Motorenlieferant Ferrari in Fiorano drehte Ollie Bearman am heutigen Samstag die ersten Runden mit dem VF-26.

In Barcelona geht es bereits am Montag, 26. Januar, los, doch nicht alle werden am ersten Tag auf der Strecke sein, bereits kursieren Gerüchte, dass mit dem Aston Martin Team ein weiterer Rennstall von einer Test-Teilnahme in Barcelona absehen könnte.

Das Alpine-Team bestätigte bei der gestrigen Präsentation, dass es beabsichtigt, schon am Montag auf die Bahn zu gehen. Angesichts der Wetterprognose, die im Verlauf der Woche immer schlechtere Bedingungen voraussagt, dürften sich einige Teams für einen frühen Test-Start entscheiden.

