TGR-Haas-Teamchef Ayao Komatsu: Darauf kommt es in den ersten Rennen an

Das TGR-Haas-Duo Esteban Ocon und Ollie Bearman hat bereits vor Weihnachten 2025 im Simulator einen Vorgeschmack auf die neue Formel-1-Fahrzeuggeneration bekommen. Eine weitere Session steht in dieser Woche an, wie Ayao Komatsu verrät: «Diese wird ausführlicher ausfallen und sich um die Frage drehen, was die Fahrer auf einer schnellen Runde und im Renntrimm leisten können und wie präzise sie verschiedene Dinge kontrollieren können.»

«Das wird auch beim Shakedown-Test in Barcelona im Mittelpunkt stehen», erklärt der TGR-Haas-Teamchef, und betont: «Wir befinden uns mitten in der Vorbereitungsphase, in der wir alle möglichen Szenarien durchspielen – und es gibt so viele Möglichkeiten. Das werden wir natürlich auch bei den Simulator-Sessions berücksichtigen.»

Die Farbe Weiss dominiert beim TGR-Haas-Look Foto: TGR Haas Die Farbe Weiss dominiert beim TGR-Haas-Look © TGR Haas

An erster Stelle steht das Energiemanagement, stellt Komatsu klar: «Bevor wir Rennen fahren oder auch nur testen, müssen wir das in den Griff bekommen. Das ist das Wichtigste. Aber ich weiss nicht, ob wir alle das volle Ausmass der Herausforderung verstehen, denn wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Bei der Aerodynamik sind wir mit dem bisher Erreichten zufrieden, doch wir wissen nicht, ob das Ziel, das wir uns gesetzt haben, auch gut genug ist.»

«Wenn wir die Tests in Angriff nehmen, werden wir sicherlich verschiedene Konzepte sehen und dann werden wir verstehen, ob wir etwas übersehen haben und schnell darauf reagieren müssen», erwartet der Japaner. «Für die ersten Rennen haben wir uns kein sportliches Ziel gesetzt, sondern vielmehr interne Ziele formuliert. An erster Stelle steht das Management des Motors, dann kommt die aerodynamische Entwicklung.»

«Wenn wir die Richtung ändern oder uns mit anderen Konzepten befassen müssen, dann muss das schnell passieren. Damit das gelingt, müssen wir als Team zusammenarbeiten und klar kommunizieren. Das haben wir in den letzten Jahren getan und nun wird das noch einmal auf die Probe gestellt. Aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet», zeigt sich Komatsu zuversichtlich.

Das ist der Look der 2026er-Autos von Esteban Ocon und Ollie Bearman Foto: TGR Haas Das ist der Look der 2026er-Autos von Esteban Ocon und Ollie Bearman © TGR Haas

Der 49-jährige Ingenieur aus Tokio erwartet grosse Leistungsunterschiede zwischen den Teams und begründet dies folgendermassen: «Das wird aus zwei Gründen so sein: Der erste Faktor ist die Antriebseinheit, wobei jene Teams, die dieselbe Antriebseinheit nutzen, wohl auch dicht beieinander liegen werden. Mercedes beliefert vier Teams, Ferrari drei, Red Bull zwei und Audi und Honda jeweils eines.»

