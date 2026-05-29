Tipps für Kimi Antonelli: Was raten Hamilton und Verstappen dem WM-Leader?

Mercedes-Wunderkind Kimi Antonelli darf sich nach den ersten fünf WM-Runden über ein stattliches Punkte-Polster freuen. 43 WM-Zähler trennen den Tabellenführer von seinem ersten Verfolger und Mercedes-Stallgefährten George Russell, nachdem Letzterer in Montreal einen bitteren Ausfall im GP hatte hinnehmen müssen.

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Der erst 19-Jährige aus Bologna steckt dank der Mercedes-Dominanz bereits jetzt mitten im WM-Kampf, und muss mit dem entsprechenden Druck umgehen. Wie schwierig das ist, wissen seine Widersacher, etwa Lewis Hamilton und Max Verstappen, die in Montreal das Podest mit dem Sternfahrer teilten. Nach dem Fallen der Zielflagge wurden sie deshalb gefragt, ob sie irgendwelche Ratschläge für den WM-Leader hätten.

Und Hamilton winkte gleich ab: « Ich glaube, du vergisst, dass wir Konkurrenten sind. Er macht seine Sache bereits grossartig. Ich werde ihm keine weiteren Tipps geben!» Und der siebenfache Weltmeister verglich die Situation seines Mercedes-Nachfolgers mit seiner eigenen Erfahrung. Denn auch er war noch jung, als er 2007 – in seinem ersten Formel-1-Jahr – im McLaren um die Titelkrone kämpfte.

Bessere Unterstützung vom Team

«Es war eine harte Zeit. Ich war ein bisschen älter, ich war 22. Ich glaube, damals war alles anders. Es fühlt sich einfach so an, als wäre es damals anders gewesen. Ich glaube nicht, dass ich die gleiche Unterstützung hatte. Toto (Wolff, Mercedes-Teamchef, Anm.) hat es grossartig gemacht, Kimi mit der richtigen Unterstützung zu umgeben, und das habe ich zu meiner Zeit definitiv nicht gespürt. Das Team war nett und so, aber es gab nicht die richtigen Elemente, um mich zu unterstützen, um mir zu helfen, stabil zu bleiben, und mich anzuleiten. Und es war ziemlich intensiv, besonders in meinem ersten Jahr. Aber ich würde es um nichts in der Welt ändern wollen.»

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Verstappen bestätigte: «Er macht ganz klar einen grossartigen Job.» Und der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team betonte: «Natürlich ist eine Saison lang, und man gewinnt nur, wenn man konstant ist und möglichst keine Fehler macht. Aber das weiss er ja auch. Man muss jedes Wochenende einfach versuchen, das Beste herauszuholen und besser zu sein als der Teamkollege. Dann hat man gute Chancen. Es ist wie gesagt noch ein langer Weg, aber das, was er aktuell macht, funktioniert ja schon richtig gut.»