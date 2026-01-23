Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Toller Fang für die Racing Bulls: Dan Fallows wird neuer Technik-Direktor!

Dan Fallows kehrt in die Red Bull-Familie zurück: Der 52-jährige Engländer, jahrelang Aerodynamik-Chef von Red Bull Racing, übernimmt den Posten des Technischen Direktors bei den Racing Bulls.

Rob La Salle

Von

Formel 1

In diesen Farben treten die Racing Bulls 2026 an
In diesen Farben treten die Racing Bulls 2026 an
Foto: Red Bull Content Pool
In diesen Farben treten die Racing Bulls 2026 an
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Ein alter Bekannter aus dem Red Bull-Umfeld ist wieder da: Am 23. Januar haben die Racing Bulls die Ernennung von Dan Fallows zum Technischen Direktor bestätigt, er wird seine neue Aufgabe im kommenden April in Angriff nehmen. Damit wird die technische Führung des Teams weiter gestärkt, während es sich für die Zukunft rüstet.

Werbung

Werbung

Dan Fallows berichtet direkt an Technik-Chef Tim Goss und übernimmt die Gesamtverantwortung für die Ausrichtung des Teams in den Bereichen Design, Aerodynamik und Performance.

Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Formel 1 und seinem fundierten Hintergrund in der Fahrzeugentwicklung stellt Dans Eintritt im April 2026 einen weiteren wichtigen Schritt in der technischen Weiterentwicklung des Teams dar.

Empfehlungen

Dan Fallows 2023, damals noch bei Aston Martin
Dan Fallows 2023, damals noch bei Aston Martin
Foto: XPB
Dan Fallows 2023, damals noch bei Aston Martin
© XPB

Werbung

Werbung

Dan Fallows: «Ich freue mich sehr, VCARB in dieser spannenden Phase zu verstärken. Es gibt eine klare Vision und hohe technische Ambitionen, und ich freue mich darauf, eng mit Tim und dem gesamten Ingenieurteam zusammenzuarbeiten, um die Performance weiter zu steigern und das Team für die Zukunft zu stärken.»

Teamchef Alan Permane: „Dan Fallows verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz. Sein technisches Verständnis und seine Führungsqualitäten werden eine echte Bereicherung für das Team sein, während wir uns weiterentwickeln und wettbewerbsfähig bleiben. Wir freuen uns sehr, ihn bei VCARB willkommen zu heissen.“

Dan Fallows arbeitete von 2006 bis 2021 bei Red Bull Racing und war dort zuletzt als leitender Aerodynamiker am Werk. Dann wechselte er als Technikchef zu Aston Martin. Doch mit dem Engagement von Adrian Newey wurde Fallows bei den Grünen überflüssig. Im April 2025 verliess er Aston Martin.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien