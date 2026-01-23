Toller Fang für die Racing Bulls: Dan Fallows wird neuer Technik-Direktor!
Dan Fallows kehrt in die Red Bull-Familie zurück: Der 52-jährige Engländer, jahrelang Aerodynamik-Chef von Red Bull Racing, übernimmt den Posten des Technischen Direktors bei den Racing Bulls.
Ein alter Bekannter aus dem Red Bull-Umfeld ist wieder da: Am 23. Januar haben die Racing Bulls die Ernennung von Dan Fallows zum Technischen Direktor bestätigt, er wird seine neue Aufgabe im kommenden April in Angriff nehmen. Damit wird die technische Führung des Teams weiter gestärkt, während es sich für die Zukunft rüstet.
Dan Fallows berichtet direkt an Technik-Chef Tim Goss und übernimmt die Gesamtverantwortung für die Ausrichtung des Teams in den Bereichen Design, Aerodynamik und Performance.
Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Formel 1 und seinem fundierten Hintergrund in der Fahrzeugentwicklung stellt Dans Eintritt im April 2026 einen weiteren wichtigen Schritt in der technischen Weiterentwicklung des Teams dar.
Dan Fallows: «Ich freue mich sehr, VCARB in dieser spannenden Phase zu verstärken. Es gibt eine klare Vision und hohe technische Ambitionen, und ich freue mich darauf, eng mit Tim und dem gesamten Ingenieurteam zusammenzuarbeiten, um die Performance weiter zu steigern und das Team für die Zukunft zu stärken.»
Teamchef Alan Permane: „Dan Fallows verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz. Sein technisches Verständnis und seine Führungsqualitäten werden eine echte Bereicherung für das Team sein, während wir uns weiterentwickeln und wettbewerbsfähig bleiben. Wir freuen uns sehr, ihn bei VCARB willkommen zu heissen.“
Dan Fallows arbeitete von 2006 bis 2021 bei Red Bull Racing und war dort zuletzt als leitender Aerodynamiker am Werk. Dann wechselte er als Technikchef zu Aston Martin. Doch mit dem Engagement von Adrian Newey wurde Fallows bei den Grünen überflüssig. Im April 2025 verliess er Aston Martin.
