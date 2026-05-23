Top-10-Startplatz knapp verpasst: Nico Hülkenberg wieder Elftschnellster

Irgendwie scheint Nico Hülkenberg den elften Startplatz gepachtet zu haben. Der Deutsche sicherte sich bereits beim Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne die elfte Position in der Startaufstellung, auch in China – sowohl im Sprint- als auch im GP-Qualifying – und im GP-Qualifying von Miami drehte er die elftschnellste Runde, wobei er da von Startplatz 10 losfahren durfte, weil Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar nach der Zeitenjagd disqualifiziert worden war.

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So war es keine grosse Überraschung, dass Hülkenberg auch im Sprint-Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal nicht über den elften Platz hinauskam. Der Audi-Werkspilot verpasste den SQ3-Einzug nur knapp, 0,048 sec trennten ihn vom SQ2-Zehntschnellsten Carlos Sainz. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto blieb rund drei Hundertstel langsamer als er und reihte sich hinter Hülkenberg ein.

«Das ist natürlich nie ideal, besonders wenn das Mittelfeld so hart umkämpft ist», seufzte der 38-Jährige, der sich im gleichen Atemzug aber auch tröstete: «Das Auto fühlte sich im Laufe des Tages besser an, obwohl das erste Training für mich ziemlich durchwachsen war und ich mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Es war also ein ziemliche Herausforderung.»

«Es war auch nicht die reibungsloseste Vorbereitung auf das Sprint-Qualifying, aber das Ermutigende ist, dass wir wieder konkurrenzfähig sind. Es liegt also noch alles drin», ergänzte der 253-fache GP-Teilnehmer, der sich sicher ist: «Es wird wie immer laufen, nach dem Sprintrennen werden alle wieder bei Null beginnen und versuchen, die Erkenntnisse des bisherigen Wochenendes umzusetzen, um im Quali und Grand Prix noch stärker zu sein. Es ist also für alle noch alles offen, und wir werden natürlich versuchen, auf der richtigen Seite zu stehen.»

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