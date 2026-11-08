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Stolz und überwältigt: Toto Wolff feiert 9. Konstrukteurstitel mit Mercedes

George Russell und Kimi Antonelli kamen in Interlagos auf den Plätzen 4 und 5 ins Ziel und sicherten ihrem Mercedes-Team damit den WM-Titel der Konstrukteure – sehr zur Freude von Teamchef Toto Wolff.

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war voll des Lobes für sein Team
Mercedes-Teamchef Toto Wolff war voll des Lobes für sein Team
Foto: Rew / XPB Images
Mercedes-Teamchef Toto Wolff war voll des Lobes für sein Team
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Den Sieg holte in Interlagos zwar der 2025er-Weltmeister Lando Norris. Dennoch herrschte Feierlaune in der Box von Mercedes. Denn George Russell und Kimi Antonelli hatten das anspruchsvolle Rennen in São Paulo auf den Positionen 4 und 5 beendet und waren damit vor dem Ferrari-Duo ins Ziel gekommen. Und das bedeutete, dass Mercedes den Konstrukteurs-WM-Titel feiern durfte.

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Teamchef Toto Wolff wurde gleich nach dem Fallen der Zielflagge interviewt und schwärmte: «Es ist überwältigend! Wir sind sehr stark in diese Saison gestartet und das hat uns den nötigen Vorsprung verschafft. Die letzten paar Rennen waren zeitweise eine echte Herausforderung, auch der heutige Grand Prix war schwierig, aber insgesamt hat es gereicht und ich bin so stolz auf die ganze Organisation.»

«Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir uns wieder wieder an die Spitze zurückkehren konnten. Nicht viele Teams haben es geschafft, sich von einer solchen Situation zu erholen und es beweist einfach, wie grossartig die Arbeit ist, die diese grossartige Mannschaft geleistet hat. Es zeigt, dass wir tolle Leute in unserer Organisation haben und es ist einfach super, Teil dieser Truppe zu sein», fuhr der Wiener fort.

Im Artikel erwähnt

«Die Fahrer und ich sind immer im TV zu sehen und stehen im Vordergrund, aber es haben so viele Leute an diesem Erfolg mitgearbeitet. Ich sage immer, dass wir nicht nur die beiden Fahrer als Superstars an Bord haben, sondern 2500 Superstars. Alle leisten grossartige Arbeit und tragen ihren Teil zu einem solchen Erfolg bei. Und es macht mich unglaublich stolz, dass ich Teil dieser Organisation bin», fügte Wolff an.

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