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Toto Wolff (Mercedes) nach Sieg und Platz 5: Zwischen Trösten und Druck

Licht und Schatten bei Mercedes: Kimi Antonelli fuhr in Madrid zum achten F1-Sieg. George Russell wurde Fünfter und schrieb die Fahrer-WM ab. Wie Teamchef Toto Wolff mit der Situation umgeht.

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Foto: XPB
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Im ersten freien Training in Madrid war George Russell noch Schnellster, danach übernahm Kimi Antonelli das Zepter bei Mercedes. Der Italiener schnappte sich in der Qualifikation Startplatz 2, Russell musste sich mit Platz 6 zufriedengeben – in einem Rennen, in dem man kaum überholen konnte. Russell kam im Spanien-GP auf dem Madring als Fünfter ins Ziel, gewann eine Position durch den Ausfall von Lewis Hamilton (Ferrari). Antonelli wurde Erster.

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Warum tat sich Russell so schwer? Am Samstag hatte sein Teamchef Toto Wolff gesagt, Russell habe nicht genug Selbstbewusstsein auf dem Hochrisikokurs gewinnen können. Im Rennen tat er sich nun teilweise auch schwer.

Wolff nachdenklich: Wogegen kämpft Russell?

In seiner Medienrunde nach dem Rennen sagte Toto Wolff auf die Frage, womit Russell gerade am meisten kämpft – Kimi Antonelli, sein Auto, sich selbst oder etwas anderes – merklich nachdenklich: «Ich weiß nicht genau…. Denn man konnte sehen, dass er gegen Ende, als er auf Leclerc aufholte, ein Tempo hatte, bei dem es so aussah, als wäre er der Schnellste auf der Strecke. Aber nach den Reifenwechseln war das Tempo nicht mehr da. Wir müssen das analysieren, denn offensichtlich steckt es in ihm, es steckt im Auto, und wir müssen es nur freisetzen.»

Im Artikel erwähnt

Die Lücke zwischen seinen beiden Fahrern wächst, inzwischen liegen 81 Punkte zwischen WM-Leader Kimi Antonelli und George Russell. Das regelmäßige Bild in dieser Saison: Freude in der Mercedes-Garage von Kimi Antonelli, Frust auf der anderen Seite.

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Toto Wolff dazu: «Ich erlebe das schon seit etwa 15 Jahren so: Ein Teil der Box ist zufrieden, der andere nicht. Das gehört einfach zum Job dazu. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist, transparent und ehrlich zu sein. Wir sprechen in jeder einzelnen Situation darüber. Wir geben beiden Fahrern die größtmögliche Unterstützung, egal was passiert. Und deshalb geht es manchmal darum, den Fahrer zu trösten, manchmal darum, ein bisschen mehr Druck auszuüben. Das versuche ich also zu tun. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl deswegen.»

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Russell schreibt Fahrer-WM schon ab

George Russell selbst hatte nach dem Spanien-GP mit klaren Worten aufhorchen lassen. Der Brite sagte in Anbetracht seines Rückstands auf Antonelli von 81 Punkten, dass er realistisch gesehen nicht mehr im Kampf um die Fahrer-WM sei. Das ist neun bzw. realistischer acht Rennen vor Ende der Saison (nach Lage im Nahen Osten) eine vielleicht realistische, aber doch erstaunlich offene Aussage.

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

56

+1 Runde

1:38,211

2

10

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

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27

56

+1 Runde

1:38,114

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