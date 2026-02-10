Weiter zum Inhalt
Toto Wolff (Mercedes) über Saison 2026: «Das müssen die Fahrer neu lernen»

Formel-1-Fahren wird anders. Die Autos sind mit aktiver Aerodynamik ausgerüstet und mit heiklerer Energie-Versorgung. Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss: «Die Fahrer müssen Vieles neu lernen.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Foto: XPB
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
© XPB

Toto Wolff ist sehr gespannt, wie sich der zweite Wintertest auf dem Bahrain International Circuit entwickeln wird. Der Mercedes-Teamchef sagt: «In Spanien ist es für uns gut gelaufen ist, im Sinne davon wie Chassis und Antriebseinheit harmonieren. Wir hatten drei solide Tage, auf die wir aufbauen können.»

«Abwarten bis Bahrain»

«Aber wir waren noch nicht bei wärmeren Wetter unterwegs wie in Bahrain, wir waren noch nicht auf rauem Asphalt wie jenem des Bahrain International Circuit, und beides war für uns in der Vergangenheit schwierig. Ich bin ohnehin der Glas halb leer-Typ. In dieser Phase der Saisonvorbereitung bin ich stets vorsichtig und argwöhnisch.»

«Ich bin immer ein wenig skeptisch, was die Leistungsfähigkeit angeht. Ich habe meine Erwartungen schon zu oft falsch gesetzt und möchte einfach nicht in Bahrain oder Melbourne feststellen müssen, dass wir nicht das sind, was wir dachten, dass wir sein würden.»

Ganz andere Werkzeuge

Was für den 54-jährigen Wiener hingegen feststeht: «Die Fahrer müssen Vieles neu lernen. Ich glaube, wir werden aufgrund der verschiedenen Werkzeuge, welche den Piloten zu Verfügung stehen, mehr Überholmanöver erleben; und das in Bereichen, wo wir das jetzt nicht unbedingt erwarten würden.»

«Klar geht es immer ums schnellste Auto, aber 2026 erleben wir diese zusätzliche Dimension des intelligenten Fahrens und der Taktik, das finde ich für die Formel 1 spannend.»

«Es geht nicht mehr nur darum, mit Vollgas jede Kurve und jede Gerade zu befahren, sondern es kommt diese neue technische Ebene hinzu. Du musst mit der Aerodynamik und dem Energie-Management sehr klug spielen. Das sind neue Elemente, die eingeführt wurden, ohne aber den Sport abzuwerten. Im Gegenteil, für mich ist das die nächste Evolution der Formel 1.»

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

