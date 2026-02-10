Toto Wolff (Mercedes) über Saison 2026: «Das müssen die Fahrer neu lernen»

Toto Wolff ist sehr gespannt, wie sich der zweite Wintertest auf dem Bahrain International Circuit entwickeln wird. Der Mercedes-Teamchef sagt: «In Spanien ist es für uns gut gelaufen ist, im Sinne davon wie Chassis und Antriebseinheit harmonieren. Wir hatten drei solide Tage, auf die wir aufbauen können.»

«Abwarten bis Bahrain»

«Aber wir waren noch nicht bei wärmeren Wetter unterwegs wie in Bahrain, wir waren noch nicht auf rauem Asphalt wie jenem des Bahrain International Circuit, und beides war für uns in der Vergangenheit schwierig. Ich bin ohnehin der Glas halb leer-Typ. In dieser Phase der Saisonvorbereitung bin ich stets vorsichtig und argwöhnisch.»

«Ich bin immer ein wenig skeptisch, was die Leistungsfähigkeit angeht. Ich habe meine Erwartungen schon zu oft falsch gesetzt und möchte einfach nicht in Bahrain oder Melbourne feststellen müssen, dass wir nicht das sind, was wir dachten, dass wir sein würden.»

Ganz andere Werkzeuge

Was für den 54-jährigen Wiener hingegen feststeht: «Die Fahrer müssen Vieles neu lernen. Ich glaube, wir werden aufgrund der verschiedenen Werkzeuge, welche den Piloten zu Verfügung stehen, mehr Überholmanöver erleben; und das in Bereichen, wo wir das jetzt nicht unbedingt erwarten würden.»

«Klar geht es immer ums schnellste Auto, aber 2026 erleben wir diese zusätzliche Dimension des intelligenten Fahrens und der Taktik, das finde ich für die Formel 1 spannend.»