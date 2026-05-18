Toto Wolff (Mercedes) vor Montreal: «Darauf müssen wir reagieren»

Die Formel 1 rollt endlich wieder los – und die Teams haben jede Menge Neuerungen im Gepäck. Diese Woche geht’s nach Montreal, wo der Große Preis von Kanada stattfindet und endlich der lang herbeigesehnte eng getaktete Sommerkalender beginnt. Mercedes gehört zu den Teams, die ein großes Update-Paket mitbringen.

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Normaler Rennrhythmus

Teamchef Toto Wolff sagte mit Blick aufs Montreal-Wochenende: «Vor Kanada sind wir bereit, wieder in einen normalen Rennrhythmus zu finden.» Das Frühjahr in der Formel 1 war von Absagen und Unterbrechungen geprägt. Nach drei regulären Grands Prix, darunter ein Double-Header, also zwei Rennen am Stück, und ein einzelnes Rennen, war wegen der zwei Grand-Prix-Absagen im Nahen Osten eine fünfwöchige Pause, die so nicht eingeplant war. Dann Miami – und wieder zwei Wochenenden Pause, diesmal geplant. Die Teams hatten so zwar Zeit, weiter an der Entwicklung ihrer Autos zu arbeiten. Allerdings fehlte bislang die Gelegenheit, in einen Rhythmus zu kommen. Der kommt jetzt aber unweigerlich – denn die Taktung an Rennen in den nächsten Wochen ist enorm.

Langes Jahr steht bevor

Wolff: «Sieben Grand Prix in zehn Wochen bis zur Sommerpause bieten uns die Gelegenheit dazu und geben uns die Möglichkeit, Schwung aufzubauen.» In dieser Saison ist alles ein wenig anders als sonst. Wolff: «Obwohl wir bereits Mitte Mai haben, liegen erst vier Saisonrennen hinter uns. Ein langes Jahr steht uns noch bevor. Auch wenn dieses Wochenende wichtig ist, wird es noch keine Entscheidungen bringen. Wir werden ausgeglichen bleiben, weiterlernen und jedes Wochenende bestmöglich absolvieren.»

In den vergangenen zwei Wochen seit dem Miami-Rennen hatten Wolff und Mercedes Hausaufgaben. Erstmals in einem Rennen in dieser Saison, also unter neuem Reglement, hatte Mercedes nicht meterweit die Nase vorn. McLaren gewann im Sprint. Und im Grand Prix war Sieger Kimi Antonelli mächtig unter Druck durch Lando Norris.

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Konkurrenz hat Schritt nach vorne gemacht

Wolff: «Unsere Konkurrenten haben in Miami einen Schritt nach vorne gemacht und darauf müssen wir reagieren.» Wie voraussichtlich viele Teams wird Mercedes neue Teile mit im Gepäck haben. Wolff: «Wir bringen unser erstes Update-Paket des Jahres nach Montreal mit. Aber wir wissen, dass Performance erst dann Performance ist, wenn sie auch auf der Strecke umgesetzt wird.» Dazu kommt erschwerend: Montreal ist ein Sprintwochenende, es bleiben also nur 60 Minuten, um die neuen Teile zu testen und das Auto abzustimmen.