Toto Wolff zu Nahost-Rennen in der Formel 1: «Finger am Puls der Zeit»

Seit Dienstag (10. November) ist klar: Es wird kein Ersatzrennen in Imola fürs WM-Finale geben . Offiziell hatte die Formel 1 sowieso die gesamte Zeit mit den beiden Abschlussrennen in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) geplant – man hatte sich aber für den Fall einer Eskalation im Nahen Osten mit Imola eine Ausweich-Strecke als Plan B vorbereitet. Nun aber rückt das Finale näher, die Logistik geht ihren Weg – und Imola bekam mitgeteilt, dass sie sich nicht länger für den Nikolaustag parat halten müssen.

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F1-Finale in Katar und Abu Dhabi

Der finale Triple-Header wird also wie ursprünglich geplant Las Vegas, Katar, Abu Dhabi sein. Davon ging man in der Formel 1 sowieso aus, betonte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bereits vor der offiziellen Imola-Absage.

Im Rahmen des Brasilien-Rennwochenendes sagte Toto Wolff über die beiden Rennen und die Organisation durch Formel-1-CEO Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem: «Stefano und Mohammed haben ziemlich deutlich gemacht, dass sich die Formel 1 an die internationalen Richtlinien hält – sei es in Bezug auf Reisebeschränkungen, Flugausfälle, Warnungen in der Region oder die Rückmeldungen der lokalen Behörden. Es geht also nicht nur um die Veranstalter, sondern auch darum, was die lokalen Behörden tun. Und darauf muss man sich meiner Meinung nach verlassen, und ich stimme dem voll und ganz zu.» Es ist in der Region inzwischen weitestgehend ruhig, dennoch ist die Lage volatil, viele Länder haben weiterhin Reisenhinweise oder -warnungen für die Region.

MotoGP fuhr schon in Katar

Vor dem MotoGP-Rennen in Katar, das am vergangenen Wochenende parallel zum Brasilien-Rennen in der F1 stattfand, wurde viel über die Sicherheit diskutiert. Yamaha sagte mit dem Werksteam und dem Satellitenteam Pramac den Katar-GP ab, nahm nicht teil. Wolff gab den MotoGP-Fahrern dazu einen Seitenhieb mit: «Ich denke, wenn Fahrer Stellung beziehen, die geopolitisch gesehen keine Ahnung davon haben, was vor sich geht, aber ein Publikum haben, das ihnen zuhört, dann schafft das Medienwert. Aber ich hätte genauso gehandelt wie das MotoGP-Management. Wer fahren will, soll fahren. Wer nicht will, soll nicht fahren. So einfach ist das, und jeder kann seine persönliche Entscheidung treffen – und das respektiere ich.»

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Wolff: Entwicklungen in Nahost im Auge behalten

Wolff betont mit Blick auf die beiden Formel-1-Rennen: «Natürlich muss man die Entwicklungen in den nächsten Tagen und Wochen im Auge behalten, und Stefano hat den Finger am Puls der Zeit, um das zu beobachten. Sollte die Lage gefährlicher werden und wir entsprechende Rückmeldungen erhalten, dann wird er gemeinsam mit Mohammed der Erste sein, der die Menschen schützt, die reisen sollten. Deshalb halte ich mich an ihre Vorgaben. Soweit ich intern höre, wurde das Thema noch nicht angesprochen. Es war bisher kein Thema. Aber auch hier gilt: Wenn sich jemand unwohl fühlt und nicht gerne reisen möchte, dann würde ich das immer respektieren. Und vielleicht ist das eine Gelegenheit, jemand anderem eine Chance zu geben. An der Beziehung würde das nichts ändern. Ich habe es immer respektiert, dass manche Leute nicht zu bestimmten Grand Prix fahren wollten, und so sehe ich das auch im Moment.»