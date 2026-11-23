Mercedes-Pilot George Russell lieferte sich über weite Teile des Las-Vegas-GP packende Duelle mit dem späteren Rennsieger Max Verstappen (Red Bull Racing). Der Brite hätte es wohl locker aufs Podium geschafft, wenn ihm nicht kurz vor Ende des Rennens ein riesiger Fehler unterlaufen wäre. In Runde 48 von 50 verlor Russell in Kurve 5 die Kontrolle über seinen Silberpfeil, verpasste die Abbiegung und rauschte geradeaus in die Tecpro-Barriere. Er schlug nicht stark ein, konnte weiterfahren, fiel aber auf Rang 9 zurück. Dort landete er schließlich auch im Endklassement.

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George Russell: Rückschlag im Kampf um F1-WM-Platz 2

Ein kostspieliger Fehler für Russell kurz vor Schluss. Der Mercedes-Pilot ist ja schließlich noch mittendrin im Kampf um WM-Platz 2. In der WM-Tabelle liegt er an Rang 4, in Punkten gleichauf mit Lando Norris (McLaren) auf Platz 5. Auf Lewis Hamilton (Ferrari/3.) fehlen Russell drei Punkte, auf Max Verstappen (Red Bull Racing/2.) mittlerweile satte 40 Punkte. Maximal 50 Punkte kann ein F1-Pilot in den letzten beiden Grands Prix noch holen. Verstappen hat nach seinem Vegas-Sieg also die um Meilen bessere Ausgangspositionen für Katar und Abu Dhabi.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte zu der Russell-Szene kurz vor Schluss: «George hat dort auf dem schmutzigen Teil der Strecke ein gewagtes Manöver versucht und offensichtlich den Bremspunkt verpasst und die Mauer gerammt. Es war also eine Fehleinschätzung.»

Beide Mercedes in Las Vegas nicht auf dem Podium

Bitter: Auch Mercedes-Pilot Kimi Antonelli war kurz vor Schluss zurückgefallen, weil er für eine Attacke in der Schlussphase nicht mehr genug Batterie-Power hatte. Am Ende war kein Mercedes auf dem Podium.

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Russell selbst hatte zu seinem Bock in Runde 48 gesagt: « Ich wusste, dass ich in den letzten Kurven auf der zweiten Position sein musste, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Kimi konnte den Überholmodus nicht nutzen, deshalb habe ich dieses hochriskante Manöver gewagt und dafür einen Preis bezahlt. Aber ich bereue es nicht. »

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