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Toto Wolff zu Sorgenkind George Russell: Formel 1 ist Physik, keine Mystik

George Russell holte in Monaco wieder keine F1-Punkte, fiel in der WM auf Platz 3 zurück. Warum sein Teamchef bei Mercedes, Toto Wolff, trotzdem nicht den Glauben an seinen Schützling verliert.

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Monaco
Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Monaco
Foto: XPB
Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Monaco
© XPB

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Mercedes-Pilot Kimi Antonelli holte in Monaco seinen fünften GP-Sieg in Serie. Für seinen Teamkollege George Russell dagegen lief es mal wieder bescheiden. Der Brite scheint vom Pech verfolgt. Nach dem Ausfall in Montreal vor zwei Wochen nun das Strafen-Pech in Monaco. Doch schon vor dem Zeitstrafen-Hagel war Russell langsamer gewesen als sein Teamkollege Kimi Antonelli.

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Mercedes-Teamchef Toto Wolff nimmt es aber gelassen. Der Österreicher sagte nach dem Monaco-GP: «Das Rennen in Montreal wäre sein Sieg gewesen. Wir haben ihn im Stich gelassen.» Russell fiel da in Führung liegend mit einem Schaden an der Antriebseinheit aus.

Wolff: In Monaco wäre Podium möglich gewesen

Wolff sagte nach dem Monaco-GP: «Heute hätten wir mit ihm wahrscheinlich einen Podiumsplatz holen können, wenn da nicht die Strafe gewesen wäre – ein Fehler.» Russell bekam erst eine Strafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse. So erging es vielen Fahrern und es handelte sich dabei wohl um ein Problem beim Messen, das auch eigentlich unter dem Limit von 60 km/h liegende Fahrer teilweise als zu schnell bestrafte. Dazu kam bei Russell, dass im Chaos rund um die Safety-Car-Phasen und die Umleitung der Autos durch die Boxengasse beim Verbüßen der Strafe ein Fehler gemacht wurde, sodass George Russell zusätzlich zur 5-Sekunden-Strafe für die Geschwindigkeitsüberschreitung auch noch eine Durchfahrtstrafe aufgebrummt bekam. Damit war sein Rennen endgültig ruiniert. Nur Platz 12 im End-Klassement und daher keine Punkte.

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Die Saison ist noch lang

In der WM hat Russell jetzt 68 Punkte Rückstand auf Antonelli, verlor seinen zweiten Platz an seinen früheren Teamkollegen Lewis Hamilton (jetzt Ferrari). Dennoch will Wolff die WM für Russell nicht abschreiben: «Es ist eine lange Meisterschaft. Ich erinnere mich, dass die Leute letztes Jahr gesagt haben: Na ja, Piastri hat gewonnen.» Hatte er nicht. Oscar Piastri führte zwischenzeitlich 2025 die WM an, wurde am Ende im Dreikampf um den Titel aber nur Dritter, sein Teamkollege Lando Norris wurde Weltmeister.

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Physik, keine Mystik!

Wolff: «Es geht nicht unbedingt nur um ein Jahr, sondern um viele Jahre. Manchmal ist es eine Frage des Glücks, und manchmal auch nicht. Und es geht nicht darum, es nicht zu versuchen. Es geht darum, ein Auto zu haben, auf das man sich verlassen kann und mit dem man schnell fahren kann. Und das ist das Beste daran. In der F1 geht es um Physik und nicht um Mystik. Ein Fahrer verlernt nicht plötzlich zu fahren und jemand wird nicht plötzlich zu einem Meisterfahrer. Ich mache mir also wegen seiner Performance keine Sorgen, weil wir wissen, dass er einer der Besten ist.»

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Wolff mahnt daher: «Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, die Daten durcharbeiten und herausfinden, warum es hier schwierig war und warum Miami schwierig war. Aber es ist nicht so, als würde man ein Muster über die Saison hinweg erkennen. Ich habe keine Zweifel, dass George stark zurückkommt. Ich könnte mir keine bessere Fahrer-Kombi wünschen. Wir haben zwei Fahrer, auf die wir uns verlassen können und die uns Siege und Punkte holen.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

12

05

Liam Lawson

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30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

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41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

08

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

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Atlassian Williams F1 Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

Esteban Ocon

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31

78

+37,140

1:16,914

2

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