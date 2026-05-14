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Toto Wolff: Liebe für V8-Motoren, aber «Lächerlich»-Warnung

Die Formel 1 diskutiert über eine Rückkehr zum V8-Motor. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt: «Wir lieben V8-Motoren, sie wecken viele schöne Erinnerungen.» Vor einer Sache warnt er aber.

Formel 1

Kimi Antonelli gewann in Miami
Kimi Antonelli gewann in Miami
Foto: XPB
Kimi Antonelli gewann in Miami
© XPB

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Kaum ist das neue Reglement umgesetzt und auf der Rennstrecke, wird viel über ein anderes Reglement gesprochen: Ein mögliches Comeback der V8-Motoren ist derzeit in aller Munde.

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FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem würde gern schon 2030 wieder zum V8 zurückkehren. Mit nachhaltigen Kraftstoffen könnte das auch mit den Zielsetzungen rund um Umweltfreundlichkeit der Rennserie vereinbaren lassen. Ben Sulayem hatte gesagt: «Ich hoffe auf 2030, ein Jahr vor der Deadline. Es wird passieren. Wir wollen es um ein Jahr vorziehen, weil jeder danach fragt. Wenn man die Hersteller jetzt fragt, dann sagen sie nein, aber es wird passieren, denn 2031 wird die FIA keine Zustimmung mehr brauchen. So sagen es die Regeln. Es ist keine Frage, ob das passiert, sondern nur eine Frage der Zeit.»

Was sagen die Teams dazu? Generell ist die Stimmung in Richtung V8 positiv, die Idee findet im Grundsatz Anklang. Der Sound stimmt, die Motoren sind weniger komplex – das ist vor allem in Anbetracht des aktuellen, oft als zu komplex kritisierten Reglements ein viel genannter Punkt.

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Wolff: Mercedes ist offen

Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der auch Motorsportchef bei Mercedes ist, sagt über langfristige Reglementänderungen: «Ich denke, aus Mercedes-Sicht sind wir offen für neue Motorvorschriften. Wir lieben V8-Motoren, sie wecken viele schöne Erinnerungen. Aus unserer Perspektive ist es ein echter Mercedes-Motor, er dreht hoch. Und dann stellt sich die Frage, wie wir ihm genug Energie aus der Batterie zuführen, um den Bezug zur realen Welt nicht zu verlieren. Denn wenn wir zu 100 % auf Verbrennung setzen, könnten wir 2030 oder 2031 vielleicht etwas lächerlich dastehen, also müssen wir das berücksichtigen, es einfacher gestalten und einen Mega-Motor daraus machen.» Ein reiner Verbrennermotor könnte in wenigen Jahren aus der Zeit gefallen wirken.

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Strukturierte Diskussionen wichtig

Ein Ansatz, den Wolff in Betracht zieht: «Vielleicht können wir 800 PS aus dem Verbrennungsmotor herausholen und 400 oder mehr an elektrischer Energie darauf aufsetzen. Wir sind absolut bereit dafür, solange diese Diskussionen strukturiert ablaufen, die Überlegungen der Beteiligten berücksichtigt werden und wir die finanziellen Realitäten der Motorenhersteller heutzutage anerkennen. Es ist nicht einfach für uns, aber wenn es gut geplant und umgesetzt wird, dann kann man auf uns von Mercedes zählen, mit einem echten Rennmotor zurückzukommen.»

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

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Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

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Atlassian Williams Racing

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