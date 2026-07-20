Das sagt Toto Wolff (Mercedes) zu George Russells «Abgestumpft»-Spruch

Für Mercedes-Pilot George Russell endete in Belgien wieder ein Formel-1-Rennen im Kiesbett am Streckenrand und nicht im Ziel. Der Brite fiel schon in der ersten Runde des Rennens in Spa-Francorchamps aus. Russell hatte gleich nach dem Start auf der Passage Eau Rouge Probleme mit der Energiezufuhr aus der Batterie, fiel so im Feld zurück. Mit einem Energiedefizit wurde er von seinem früheren Teamkollegen Lewis Hamilton aufgegabelt, drehte sich und landete im Kiesbett. Das Rennen war für Russell beendet.

Werbung

Werbung

Ein Rennunfall – da sind sich Russell und Hamilton beide einig. Das Hauptproblem war nicht die Kollision der beiden Fahrer, sondern die Tatsache, dass Russell zu wenig Power zur Verfügung hatte. Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff urteilte nach dem Rennen: Das Aus ging zu 50 Prozent auf die Antriebseinheit .

Russell: Abgestumpft wegen der vielen Enttäuschungen

Russells Worte nach dem Rennen klingen erschreckend ernüchtert: «Ich bin mittlerweile etwas abgestumpft, was die Enttäuschungen in den diesjährigen Rennen angeht. Wenn das so oft vorkommt, dann gewöhnt man sich daran.» Puh…

In dieser Saison (zu deren Beginn er als Weltmeister 2026 gehandelt wurde) scheint alles gegen Russell zu laufen. In Kanada fiel er in Führung liegend mit einem Problem an der Batterie aus. In Monaco fiel er durch eine zu Unrecht gegebene Strafe und deren Folgen weit zurück. Jetzt das Crash-Aus in Spa. In der WM-Wertung liegt er fünf Punkte hinter Hamilton im Ferrari und satte 50 Zähler hinter seinem Teamkollegen Kimi Antonelli. Der Brite macht derzeit einiges durch…

Werbung

Werbung

Toto Wolff zeigt Verständnis

Angesprochen auf die klaren Worte seines Schützlings, sagte Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen: «Man muss verstehen, dass der Fahrer in solchen Situationen sehr emotional reagiert. Andererseits gehört man als Formel-1-Fahrer zu einer ganz besonderen Elite. Ich halte es für eine große Ehre, einen Mercedes zu fahren. Manchmal lassen wir uns selbst im Stich, und das liegt zwar am Fahrer, aber auch an uns. Es sind wertvolle Konstrukteurspunkte, die wir im Kampf gegen Ferrari verlieren. Deshalb hoffe ich, dass dieses Gefühl der Abstumpfung wieder verschwindet. Wir werden versuchen, wieder Optimismus und eine positive Einstellung zu schaffen.»