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Traditions-GP, Monaco, Live-Ticker, TV: So wird das Wetter in Monte Carlo

Der Traditions-Ablauf des Monaco-GP-Wochenendes ist gebrochen, wir erklären wieso. Wir tickern live von der Quali sowie vom Grand Prix und sagen, was das Wetter macht und was die TV-Kollegen zeigen.

Formel 1

Vroom, das Maskottchen des Monaco-GP
Vroom, das Maskottchen des Monaco-GP
Foto: ACM
Vroom, das Maskottchen des Monaco-GP
© ACM

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Jahrzehntelang bedeutete der Donnerstag des GP-Wochenendes von Monaco: erster Trainingstag der Formel-1-Autos. Seit 1929 wurde in dieser Hinsicht vom Autosport-Weltverband für die Monegassen eine Extrawurst gebraten, der Ablauf des Rennwochenendes war eine Eigenart, die bis 2021 Bestand hatte.

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Weil in den 1920er und 1930er Jahren das Rennen auf das Wochenende von Christi Himmelfahrt gelegt wurde, fand das erste Training am Donnerstag statt, am Freitag – einem normalen Arbeitstag – wurde nicht trainiert.

In der Formel 1 blieb das Format bis 2022 erhalten: F1-Training am Donnerstag, F1-mässig ein freier Tag am Freitag (Trainings nur für die Klassen der Rahmenrennen), Quali am Samstag, Rennen am Sonntag.

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Dann wurde alles anders. Um Barcelona und Monte Carlo in nur acht Tage zu packen (so wie 2026 auch), musste Monaco mit dem eigenwilligen Wochenend-Ablauf brechen.

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Zudem rückte der gewohnte Termin von Ende Mai (oft in Kollision mit dem Indy 400) auf Anfang Juni, damit die Formel 1 ihr Material in Nordamerika lassen kann – mit den Rennen von Miami und Montreal.

Wie sich die Action auf den Strassen von Monte Carlo entwickelt, können Sie online bei uns im Live-Ticker verfolgen, wir tickern über die wichtigsten Momente in der für den Monaco-GP so wichtigen Quali und natürlich am Sonntag vom Rennen.

Was macht das Wetter im Mikro-Klima von Monte Carlo? Aus heutiger Sicht dürfen sich Teams und Fans freuen – auf einen stabilen, freundlichen Sonne/Wolken-Mix, mit Höchsttemperaturen von 25 Grad.

Wir haben für Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.

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  • Monaco-GP im TV

  • Freitag, 5. Juni

  • 13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

  • 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 13.30 Erstes Training

  • 15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

  • 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 17.00 Zweites Training

  • 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 19.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

  • 20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

  • 21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

  • 23.00 Sky Sport F1 – Kanada-GP Wiederholung

  • Samstag, 6. Juni

  • 06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

  • 07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

  • 09.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

  • 11.40 Sky Sport F1 – Best battles of 2025

  • 16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 12.30 Drittes Training

  • 15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.35 ORF 1 – Formel-1-News

  • 15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • 18.00 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

  • 19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 22.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Nigel Mansell in Silverstone 1987

  • 23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • Sonntag, 7. Juni

  • 06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 11.20 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying moments of 2025

  • 12.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

  • 13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

  • 13.30 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

  • 14.20 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

  • 14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

  • 14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

  • 15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden) Bei uns im Live-Ticker

  • 17.00 ORF 1 – Analyse des Rennens

  • 17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

  • 17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

  • 18.10 ServusTV – Zusammenfassung Rennen

  • 18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 20.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 21.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung

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McLaren Formula 1 Team

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