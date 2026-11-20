Der Las Vegas Strip Circuit ist eine knifflige Rennstrecke: Entlang der Mauern auf der sündhaft schnellen Bahn ist höchste Präzision gefragt, wegen der tiefen Temperaturen wird das Aufwärmen der Reifen zu einer Kunstform, und obendrein hat es im ersten Training auch noch geregnet!

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Wir haben inzwischen schon drei Fahrer, die eine Strafversetzung verdauen müssen: Oscar Piastri mit 10 Rängen zurück, Kimi Antonelli mit 5 Plätzen zurück, nun auch Carlos Sainz mit 10 Rängen zurück. Mehr werden möglicherweise folgen.

Drei Rennställe nutzten in Nevada die Gelegenheit, im ersten Training den Nachwuchs ans Lenkrad zu setzen: Ferrari mit Dino Beganovich für Lewis Hamilton, Aston Martin mit dem US-Amerikaner Jak Crawford für Fernando Alonso, Haas mit Ryo Hirakawa für Oliver Bearman.

Auch beim drittletzten WM-Lauf des Jahres bringen die Rennställe noch neue Teile an die Rennwagen: McLaren mit einem verbesserten Unterboden (auch als Test im Hinblick auf 2027); Mercedes mit neuem Heckflügel, anderer Rückspiegel-Stütze, schlankerer Motorverkleidung und neuen Zusatzflügeln im heiklen Bereich um die Hinterräder; Red Bull Racing mit optimierten Endplatten am Frontflügel.

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Ferrari ebenfalls mit einem neuen Unterboden, um den Wagen windschlüpfiger zu machen, die Racing Bulls jagen Rang 5 (ihr bestes Ergebnis in der Konstrukteurs-WM) mit neuem Boden, verbesserten Flügelchen bei den hinteren Bremsen sowie optimierten Frontflügel. Dazu Haas mit neuem Heckflügel. Audi mit Verbesserungen an den Lufteinlässen der Hinterbremsen.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Ohne zusätzliche technischen Leckerli in Nevada: Williams, Aston Martin, Alpine und Cadillac.

Das erste freie Training zum Glamour-GP in der Spielerstadt Las Vegas begann 16.30 Uhr Lokalzeit am Donnerstag (also 1.30 Uhr am Freitag in Europa), bei Regen und klammen Temperaturen – die Luft bei 13 Grad, die Rennstrecke bei nur 15 Grad.

Las Vegas hat im Schnitt nur 26 Regentage im Jahr, und der 19. November war ein solcher Tag.

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Auf Volltouren liefen zunächst nicht die Motoren, sondern (in den Fanbereichen) die Heizpilze.

Erst nach fünf Minuten sahen die Fans zum ersten Mal ein Formel-1-Auto auf der Bahn – Sergio Pérez im Cadillac, auf Regenreifen (blau markiert). Seine Runde zeigte: viel Wasser auf der Bahn, ganz tückische Verhältnisse, der Wagen des Mexikaners war ständig am Ausbrechen.

Cadillac brachte das Auto nicht nur auf die Bahn, weil dies hier ein Heimrennen ist. Die US-Amerikaner haben als F1-Neulinge auch keine Daten aus den vergangenen drei Las Vegas-Ausgaben zur Verfügung.

Nach nur einer Installationsrunde brachte der WM-Zweite von 2023 den Wagen zurück an die Box. Damit wieder Ruhe in der Boxengasse und Unruhe auf den Tribünen. Natürlich hatten sich die Fans da ein wenig mehr erhofft. Der Regen nahm wieder zu nach zehn Minuten.

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Die Geduld der Fans war bewundernswert, aber viele von ihnen kennen das nicht anders: Die StockCars von NASCAR etwa fahren nicht, wenn es regnet, andere Rennserien auch nicht.

Die einzigen Wasserspiele, an welchen sich die Fans ergötzten, war das Fontänen-Ballett beim Bellagio-Hotel.

Nach 20 Minuten der zweite US-Rennwagen auf der Bahn: ein Haas, mit Ryo Hirakawa. Auch der Japaner auf Regenreifen. Der dreifache Langstrecken-Weltmeister beklagte sich über eine schwergängige Lenkung. Kurz darauf wagte sich auch F2-Tabellenführer Rafael Câmara im zweiten Haas auf die Strecke, der Brasilianer kehrte ebenfalls nach einer Proberunde ins Trocken der Box zurück.

Nach 30 Minuten unterhielt Bottas die Fans mit einigen Querstehern im besten Rallye-Stil.

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Ferrari und Aston Martin schickten Dino Beganovich und Jak Crawford auf die patschnasse Strecke.

Von den Spitzenfahrern war Weltmeister Kimi Antonelli der erste Mann im Einsatz, nach 35 Minuten. Der Italiener: «Überall Aquaplaning.» Kein Wunder, denn erneut hatte der Regen zugenommen.

Nach 30 Minuten neun Fahrer auf der Bahn gewesen, aber keiner von ihnen fuhr eine gezeitete Runde.

Dino Beganovich am Funk: «Ziemlich cool, den Strip zu befahren.»

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Von der Ferrari-Box kam: «Ja, geniess die Aussicht, denn du kommst gleich wieder rein.»

20 Minuten vor Schluss auch Red Bull Racing-Renner auf der Bahn: Isack Hadjar, dann Max Verstappen.

Max am Funk: «Das ist ja wie auf dem Eisfeld.» Auch der Niederländer hatte nach einer Proberunde genug – so geht das nicht.

Das merkte auch der neunfache GP-Sieger Charles Leclerc: Der Monegasse hielt den sprichwörtlichen Zeh ins Wasser und brachte den Ferrari an die Box zurück, nach wilden Drifts. An einigen Stellen fuhr Leclerc durch stattliche Pfützen.

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Die traurige Bilanz am Ende: 17 Fahrer hatten sich in den Regen gewagt, kein einziger davon fuhr eine gezeitete Runde, die ernüchterten Fans müssen darauf hoffen, dass die Verhältnisse im zweiten Training besser sein werden.

Schlusspunkt durch die Alpine-Fahrer Pierre Gasly und Franco Colapinto: Sie blieben auf der Bahn, obschon die Zielflagge gefallen war – um den Fans einen Probestart zu zeigen. Die Fans dankten es den beiden mit Applaus.