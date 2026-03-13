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Traum oder Realität? Ferrari-Teamchef Vasseur: «Wir sind näher an Mercedes»

Ferrari wird den China-Sprint von P4 (Lewis Hamilton) und P6 (Charles Leclerc) in Angriff nehmen. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur glaubt, die Roten seien näher an Mercedes dran. Aber stimmt das?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc im Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
Foto: XPB
Charles Leclerc im Ferrari
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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Zahlen lügen bekanntlich nicht (auch wenn sie nicht immer die ganze Wahrheit sagen). George Russell hat in China die Sprint-Pole erobert, mit einer Runde von 1:31,520 min mit seinem Mercedes.

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Wo ist Ferrari? Auf den Rängen 4 (Charles Leclerc) und 6 (Lewis Hamilton), der Monegasse mit einem Rückstand von 0,641 sec, der siebenfache Weltmeister aus England mit einem Rückstand von mehr als einer Sekunde.

Dennoch sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach der Sprint-Quali am Shanghai International Circuit: «Wir liegen näher an Mercedes dran.»

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Im Artikel erwähnt

Also werfen wir einen Blick auf die Quali von Melbourne: Russell hatte sich im Albert-Park von Melbourne die Pole gekrallt, mit 1:18,518 min. Der beste Ferrari: Leclerc auf P4, 0,809 sec zurück, Hamilton auf P7, 0,960 sec zurück.

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Vasseur: «Besseren Job gemacht als in Australien»

Vasseur erklärt: «Die Qualifikation in Melbourne war für uns ziemlich schwierig, aber heute haben wir einen besseren Job gemacht und sind daher näher an Mercedes dran.»

«Ich schätze, dass es normal ist, dass das Feld langsam zusammenrückt. Es ist noch zu früh, um ein klares Bild vom Rennen zu erhalten. Wir versuchen, einen guten Start hinzulegen, um den Mercedes auf die Pelle zu rücken, und dann werden wir sehen, was wir erreichen können.»

Der letzte Formel-1-Sieg von Ferrari liegt nun ein Jahr her – als Lewis Hamilton den Sprint von Shanghai gewann.

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George Russell

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

13

1:31,520

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

13

+0,289

03

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Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

13

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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44

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Oscar Piastri

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81

13

+0,704

06

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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16

+1,008

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Pierre Gasly

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15

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