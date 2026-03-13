Traum oder Realität? Ferrari-Teamchef Vasseur: «Wir sind näher an Mercedes»

Zahlen lügen bekanntlich nicht (auch wenn sie nicht immer die ganze Wahrheit sagen). George Russell hat in China die Sprint-Pole erobert, mit einer Runde von 1:31,520 min mit seinem Mercedes.

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Wo ist Ferrari? Auf den Rängen 4 (Charles Leclerc) und 6 (Lewis Hamilton), der Monegasse mit einem Rückstand von 0,641 sec, der siebenfache Weltmeister aus England mit einem Rückstand von mehr als einer Sekunde.

Dennoch sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach der Sprint-Quali am Shanghai International Circuit: «Wir liegen näher an Mercedes dran.»

Also werfen wir einen Blick auf die Quali von Melbourne: Russell hatte sich im Albert-Park von Melbourne die Pole gekrallt, mit 1:18,518 min. Der beste Ferrari: Leclerc auf P4, 0,809 sec zurück, Hamilton auf P7, 0,960 sec zurück.

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Vasseur: «Besseren Job gemacht als in Australien»

Vasseur erklärt: «Die Qualifikation in Melbourne war für uns ziemlich schwierig, aber heute haben wir einen besseren Job gemacht und sind daher näher an Mercedes dran.»

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen

«Ich schätze, dass es normal ist, dass das Feld langsam zusammenrückt. Es ist noch zu früh, um ein klares Bild vom Rennen zu erhalten. Wir versuchen, einen guten Start hinzulegen, um den Mercedes auf die Pelle zu rücken, und dann werden wir sehen, was wir erreichen können.»