Trotz FP1-Bestzeit: Ferrari-Star Charles Leclerc warnt vor starkem Gegner

Ferrari-Star Charles Leclerc hat das erste Training in Melbourne als Schnellster beendet. In der zweiten Session drehte er die fünftschnellste Runde. Einen Gegner hat der Monegasse besonders im Blick.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Charles Leclerc ist überzeugt: Mercedes hat die Nase vorn
Charles Leclerc ist überzeugt: Mercedes hat die Nase vorn
Foto: Dunbar / XPB Images
Charles Leclerc ist überzeugt: Mercedes hat die Nase vorn
© Dunbar / XPB Images

Nach den starken Test-Auftritten von Charles Leclerc und Lewis Hamilton in Barcelona und Bahrain machten sich die Tifosi bereits Hoffnungen auf eine starke Ferrari-Saison. Diese wurden am Anfang des Trainingsfreitags in Melbourne weiter geschürt, denn Charles Leclerc und Lewis Hamilton führten die Zeitenliste nach der ersten Trainingsstunde an.

Im zweiten Training waren aber Lokalmatador Oscar Piastri und die beiden Mercedes-Fahrer schneller als das Duo in Rot. Am Ende war Hamilton der Schnellere der beiden Teamkollegen, er belegte den vierten Platz hinter dem McLaren-Star, Kimi Antonelli und George Russell. Charles Leclerc musste sich mit dem fünften Platz begnügen.

Danach erklärte der Monegasse: «Das erste Training sah positiv aus, doch in der zweiten Stunde zeigten die Teams dann immer mehr, was sie drauf haben. Leider sind wir offenbar im Hintertreffen, speziell im Vergleich zu Mercedes, die scheinen sehr, sehr stark zu sein.»

«Ich glaube auch nicht, dass sie schon alle Karten auf den Tisch gelegt haben, was ihr Tempo mit wenig Sprit an Bord angeht. Aber mit vollem Tank sind sie schon sehr beeindruckend. Wir sehen wohl zum ersten Mal, wie gross die Lücke ist, und sie ist etwas grösser als es mir lieb ist», fügte der 28-Jährige seufzend an.

Er habe im zweiten Training etwas ausprobiert, und das habe sich «sehr eigenartig und ziemlich schlecht» angefühlt. «Wir stecken noch mitten im Lernprozess mit diesem Auto, und im zweiten Training bin ich etwas zu aggressiv in eine Richtung gegangen, was sich nicht gelohnt hat», erklärte Leclerc daraufhin. Er sei nicht zu zuversichtlich, ergänzte er auf die entsprechende Nachfrage. «Ich weiss nicht, wie viel Mercedes noch im Köcher hat.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

26

1:19,729

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

31

+0,214

03

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

28

+0,320

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

32

+0,321

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

30

+0,562

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

13

+0,637

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

29

+1,065

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

30

+1,193

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

28

+1,212

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

29

+1,450

