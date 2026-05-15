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Trotz Kimi-Lob: Teamchef Stella ist überzeugt: McLaren hat das beste Duo

Die Auftritte von Mercedes-Star Kimi Antonelli sind so gut, dass er auch von der Konkurrenz gelobt wird. Dennoch ist sich McLaren-Teamchef Andrea Stella sicher: Er hat das beste Fahrer-Duo im Feld.

Formel 1

McLaren-Teamchef Andrea Stella glaubt an seine Schützlinge
McLaren-Teamchef Andrea Stella glaubt an seine Schützlinge
Foto: McLaren F1 Team
McLaren-Teamchef Andrea Stella glaubt an seine Schützlinge
© McLaren F1 Team

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Kimi Antonelli hat bisher fast alles richtig gemacht in diesem Jahr. Beim Saisonauftakt in Melbourne musste sich der Teenager aus dem Mercedes-Team zwar mit dem zweiten Platz begnügen. Die darauffolgenden Grands Prix in China, Japan und Miami entschied der junge Sternfahrer aber für sich – womit er nach vier Rennwochenenden bereits mit 20 Punkten Vorsprung die WM-Wertung anführt.

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Entsprechend viel Lob erntet der Italiener – und zwar nicht nur aus den eigenen Reihen und von den GP-Beobachtern und Fans. Auch die Konkurrenten loben die Auftritte des Lockenkopfs, wie etwa die Aussagen von Andrea Stella beweisen. Der McLaren-Teamchef sagte im Fahrerlager von Miami über Antonelli: «Wir sollten wirklich seine fahrerischen Qualitäten, seine Beständigkeit und sein Tempo würdigen, die er sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Renntrimm unter Beweis stellt.»

«Kimi liefert auf der Strecke immer wieder ab», hielt der Italiener über seinen Landsmann fest, und gestand im gleichen Atemzug: «Nach den Testfahrten hätte ich gedacht, dass George Russell in einer stärkeren Position ist, und in Australien war das auch der Fall. Aber aus irgendeinem Grund hat sich das Blatt nun gewendet.»

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Dies sei auch dank des Umfelds von Antonelli so, stellte Stella klar: «Ich denke, dass es der guten Arbeit zu verdanken ist, die Kimi zusammen mit seinen Ingenieuren und den Menschen, die um ihn herum sind, leistet. Denn jeder Fahrer hat eine Gruppe von Menschen um sich, die zum Erfolg beitragen, wenn die Synergien stimmt», weiss der Teamchef. «Bei Kimi müssen alle diese Faktoren stimmen, gut gemacht, an Kimi und Mercedes», fügte er an.

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Dennoch ist Stella überzeugt, dass sein Team mit Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri die beste Fahrer-Paarung im Feld hat: «Wir haben in Japan miterlebt, wie Oscar in einem Auto, das noch nicht konkurrenzfähig war, um den Sieg mitkämpfen und einen Podestplatz erringen konnte. Er war auch hier in Miami auf dem Podest, zusammen mit Lando, der den Sprint für sich entschieden hat und hier auch um den Sieg mitkämpfen konnte. Deshalb denke ich, dass wir auch mit Blick auf die Konstrukteurswertung die stärkste Fahrer-Paarung haben. Wir wollen das nutzen, aber wir müssen hinbekommen, dass das Auto etwas schneller ist.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

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