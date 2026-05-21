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Trotz Lob für jüngste Formel-1-Regeländerungen: Warnung von Christian Klien

ServusTV-Experte Christian Klien sagt vor der WM-Runde in Kanada, warum die jüngsten Regeländerungen zwar ein Schritt in die richtige Richtung sind, das Hauptproblem damit aber nicht vom Tisch ist.

Formel 1

Christian Klien und Andrea Schlager berichten direkt aus Kanada
Christian Klien und Andrea Schlager berichten direkt aus Kanada
Foto: ServusTV / Sebastian Marko
Christian Klien und Andrea Schlager berichten direkt aus Kanada
© ServusTV / Sebastian Marko

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Im Artikel erwähnt

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Die Formel-1-Verantwortlichen haben in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. Zur üblichen Arbeit, die die Organisation der GP-Rennwochenenden mit sich bringt, kommen die Anpassungen des WM-Kalenders, die wegen des Kriegs im Nahen Osten unvermeidlich sind, und die Arbeit am neuen Regelwerk, das schon für viele rote Köpfe gesorgt hat.

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Konkret ärgern sich einige Zuschauer und ein Grossteil der Fahrer darüber, dass die neuen Antriebseinheiten ein Energie-Management erfordern, dass es den Piloten selbst im Qualifying nicht mehr erlaubt, einfach Vollgas zu geben. Stattdessen müssen sie vor den Bremszonen vom Gas gehen, also die sogenannte «Lift and Coast»-Technik anwenden, um eine konkurrenzfähige Runde zu schaffen.

Deshalb nutzten die Verantwortlichen des Sports die unverhoffte GP-Pause im April zum Nachbessern und in Miami waren sich alle einig, dass mit den Anpassungen beim Reglement ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde. Auch ServusTV-Experte Christian Klien findet: «Die Fahrer konnten mehr am Limit fahren, mit weniger Lift and Coast und geringeren Geschwindigkeitsunterschieden – definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.»

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Gleichzeitig mahnt der frühere GP-Pilot, dass die Sorgen damit noch nicht aus der Welt geschafft wurden. Positiv sei, dass die Piloten in die Diskussion mit einbezogen wurden. «In diesem Jahr kommen aber noch Strecken, die das Thema Rekuperation wieder in den Vordergrund rücken werden», stellt der 43-Jährige klar.

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Klien wird dieses Wochenende für Servus-Tv direkt vom Circuit Gilles-Villeneuve berichten, zusammen mit Andrea Schlager. Für den Kommentar zeichnen Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle verantwortlich.

Die gesamte TV-Liste gibt es hier:

Großer Preis von Kanada im TV

  • Freitag, 22. Mai

  • 18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

  • 18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

  • 18.30 Beginn Erstes Freies Training

  • 20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live

  • 22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

  • 22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

  • 23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

  • Samstag, 23. Mai 

  • 00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion

  • 01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments

  • 04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami

  • 08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

  • 10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

  • 14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

  • 17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

  • 17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint

  • 18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

  • 18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)

  • 18.30 ServusTV – Sprint Analyse

  • 19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

  • 19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025

  • 21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

  • 21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

  • 21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

  • 22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

  • 22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.00 ServusTV – Qualifying Analyse

  • 23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

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  • Sonntag, 24. Mai

  • 00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

  • 20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

  • 21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

  • 21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

  • 22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

  • 22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen

  • 23.40 ServusTV – Rennen Analyse

  • 23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews

  • 23.50 ORF1 – Die Analyse

  • Montag, 25. Mai

  • 00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 01.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

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Scuderia Ferrari HP

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