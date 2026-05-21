Trotz Lob für jüngste Formel-1-Regeländerungen: Warnung von Christian Klien
ServusTV-Experte Christian Klien sagt vor der WM-Runde in Kanada, warum die jüngsten Regeländerungen zwar ein Schritt in die richtige Richtung sind, das Hauptproblem damit aber nicht vom Tisch ist.
Die Formel-1-Verantwortlichen haben in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. Zur üblichen Arbeit, die die Organisation der GP-Rennwochenenden mit sich bringt, kommen die Anpassungen des WM-Kalenders, die wegen des Kriegs im Nahen Osten unvermeidlich sind, und die Arbeit am neuen Regelwerk, das schon für viele rote Köpfe gesorgt hat.
Konkret ärgern sich einige Zuschauer und ein Grossteil der Fahrer darüber, dass die neuen Antriebseinheiten ein Energie-Management erfordern, dass es den Piloten selbst im Qualifying nicht mehr erlaubt, einfach Vollgas zu geben. Stattdessen müssen sie vor den Bremszonen vom Gas gehen, also die sogenannte «Lift and Coast»-Technik anwenden, um eine konkurrenzfähige Runde zu schaffen.
Deshalb nutzten die Verantwortlichen des Sports die unverhoffte GP-Pause im April zum Nachbessern und in Miami waren sich alle einig, dass mit den Anpassungen beim Reglement ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde. Auch ServusTV-Experte Christian Klien findet: «Die Fahrer konnten mehr am Limit fahren, mit weniger Lift and Coast und geringeren Geschwindigkeitsunterschieden – definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.»
Gleichzeitig mahnt der frühere GP-Pilot, dass die Sorgen damit noch nicht aus der Welt geschafft wurden. Positiv sei, dass die Piloten in die Diskussion mit einbezogen wurden. «In diesem Jahr kommen aber noch Strecken, die das Thema Rekuperation wieder in den Vordergrund rücken werden», stellt der 43-Jährige klar.
Klien wird dieses Wochenende für Servus-Tv direkt vom Circuit Gilles-Villeneuve berichten, zusammen mit Andrea Schlager. Für den Kommentar zeichnen Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle verantwortlich.
Die gesamte TV-Liste gibt es hier:
Großer Preis von Kanada im TV
Freitag, 22. Mai
18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial
18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
18.30 Beginn Erstes Freies Training
20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live
22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!
22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying
23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
Samstag, 23. Mai
00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments
04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami
08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami
10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula
14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!
17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint
18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint
18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)
18.30 ServusTV – Sprint Analyse
19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025
21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht
21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying
22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
23.00 ServusTV – Qualifying Analyse
23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
Sonntag, 24. Mai
00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen
20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen
21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)
23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen
23.40 ServusTV – Rennen Analyse
23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews
23.50 ORF1 – Die Analyse
Montag, 25. Mai
00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
01.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
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