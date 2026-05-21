Trotz Lob für jüngste Formel-1-Regeländerungen: Warnung von Christian Klien

Die Formel-1-Verantwortlichen haben in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. Zur üblichen Arbeit, die die Organisation der GP-Rennwochenenden mit sich bringt, kommen die Anpassungen des WM-Kalenders, die wegen des Kriegs im Nahen Osten unvermeidlich sind, und die Arbeit am neuen Regelwerk, das schon für viele rote Köpfe gesorgt hat.

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Konkret ärgern sich einige Zuschauer und ein Grossteil der Fahrer darüber, dass die neuen Antriebseinheiten ein Energie-Management erfordern, dass es den Piloten selbst im Qualifying nicht mehr erlaubt, einfach Vollgas zu geben. Stattdessen müssen sie vor den Bremszonen vom Gas gehen, also die sogenannte «Lift and Coast»-Technik anwenden, um eine konkurrenzfähige Runde zu schaffen.

Deshalb nutzten die Verantwortlichen des Sports die unverhoffte GP-Pause im April zum Nachbessern und in Miami waren sich alle einig, dass mit den Anpassungen beim Reglement ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde. Auch ServusTV-Experte Christian Klien findet: «Die Fahrer konnten mehr am Limit fahren, mit weniger Lift and Coast und geringeren Geschwindigkeitsunterschieden – definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.»

Gleichzeitig mahnt der frühere GP-Pilot, dass die Sorgen damit noch nicht aus der Welt geschafft wurden. Positiv sei, dass die Piloten in die Diskussion mit einbezogen wurden. «In diesem Jahr kommen aber noch Strecken, die das Thema Rekuperation wieder in den Vordergrund rücken werden», stellt der 43-Jährige klar.

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Klien wird dieses Wochenende für Servus-Tv direkt vom Circuit Gilles-Villeneuve berichten, zusammen mit Andrea Schlager. Für den Kommentar zeichnen Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle verantwortlich.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Die gesamte TV-Liste gibt es hier:

Großer Preis von Kanada im TV

Freitag, 22. Mai

18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

18.30 Beginn Erstes Freies Training

20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live

22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

Samstag, 23. Mai

00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint

18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)

18.30 ServusTV – Sprint Analyse

19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

23.00 ServusTV – Qualifying Analyse

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

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