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Trotz Sprint-Pole von George Russell: Mercedes hat die Gegner im Blick

Das Mercedes-Update hat die Erwartungen erfüllt, George Russell und Kimi Antonelli gaben in Kanada den Ton an. Dennoch bereiten die direkten Gegner dem Team Kopfzerbrechen, wie Andrew Shovlin gesteht.

Formel 1

Shovlin betont, dass Mercedes noch einiges analysieren muss
Shovlin betont, dass Mercedes noch einiges analysieren muss
Foto: Rew / XPB Images
Shovlin betont, dass Mercedes noch einiges analysieren muss
© Rew / XPB Images

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Das Mercedes-Duo George Russell und Kimi Antonelli hat sich für den dritten Sprint des Jahres in Kanada die erste Startreihe gesichert, wobei der ältere der beiden Sternfahrer – wie schon im Sprint-Qualifying von China – die Nase vorn hatte und von der Pole losfahren darf. Im ersten Training war noch WM-Leader Kimi Antonelli der schnellere der beiden Mercedes-Piloten gewesen. Beide waren mit dem umfangreichen Upgrade unterwegs, das die Mannschaft von Toto Wolff in Montreal auf die Strecke gebracht hat.

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Andrew Shovlin, leitender Streckeningenieur im Werksteam der Sternmarke, hielt denn auch fest: «Das Wochenende hat gut begonnen und es ist schön, den Tag mit der Sprint-Pole und einer kompletten ersten Startreihe abzuschliessen. Wir haben das Update-Paket bereits ab Beginn des ersten Trainings eingesetzt und es scheint bislang die Erwartungen zu erfüllen.»

«Das Tempo in der ersten Session war vielversprechend, besonders auf den weichen Reifen. Allerdings hatten wir noch Schwierigkeiten, genügend Reifentemperatur aufzubauen, um den maximalen Grip zu erzielen», berichtete der Ingenieur, und betonte mit Blick auf die anschiessende Zeitenjagd: «Im Qualifying haben sich unsere Konkurrenten, wie erwartet, an uns herangearbeitet.»

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Am Ende fehlten dem drittplatzierten McLaren-Star Lando Norris etwas mehr als drei Zehntel auf die Pole-Zeit von Russell. Ferrari-Pilot Lewis Hamilton war auf seiner schnellsten Runde sogar 0,361 sec langsamer als sein früherer Teamkollege. Shovlin weiss: »Ein Abstand von 0,3 Sekunden zum nächsten Verfolger ist auf einer kurzen Strecke wie dieser normalerweise recht gut. Lewis war jedoch in der ersten Hälfte der Runde sehr stark, sodass es hier eindeutig etwas zu analysieren gibt, da der endgültige Abstand möglicherweise nicht ganz repräsentativ war.»

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Und der Brite ergänzte: «Ich bin gespannt, wie sich das Auto im Sprint über eine längere Distanz schlägt. Rennen eignen sich normalerweise gut, um Informationen zu sammeln. Die Bedingungen am Sonntag könnten jedoch kühler ausfallen und gemäss Prognose könnte die Piste möglicherweise auch nass sein. Das müssen wir bei allen weiteren Set-up-Anpassungen berücksichtigen, die wir vor dem GP-Qualifying vornehmen.»

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