Offiziell: Türkei-GP kehrt schon nächstes Jahr in die Formel 1 zurück

Bereits zu Saisonbeginn hatte sich angedeutet, was jetzt offiziell ist: Die Formel 1 fährt schon nächstes Jahr wieder in der Türkei. Der Istanbul Park Circuit kehrt zurück in die Königsklasse – und das mit einem fünfjährigen Vertrag sogar langfristig.

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Fünfjähriger Vertrag bis einschließlich 2031

Die Formel 1 fuhr von 2005 bis 2011 jedes Jahr in Istanbul auf der 5,33 Kilometer langen Strecke. Während der Corona-Pandemie sprang die Rennstrecke zweimal kurzfristig ein. 2020 holte Lewis Hamilton in der Türkei seinen historischen siebten WM-Titel. 2021 war die Formel 1 in der packenden Schlussphase der legendären Saison wieder zu Gast. Nun das Comeback ab 2027 mit einem Vertrag bis einschließlich 2031.

Schon zu Saisonbeginn hatte Formel-1-CEO Stefano Domenicali angedeutet: «Die Türkei ist noch nicht zu 100 Prozent bestätigt. Bleibt dran bei der Türkei, lasst es mich so formulieren.» («Stay tuned on Turkey!» im englischen Original.) Nun die Bestätigung.

Neben der Türkei kehrt 2027 auch Portimao/Portugal zurück in den Rennkalender. Ab diesem Jahr ist Madrid/Spanien neu im Kalender. Allzu voll im Kalender wird es aber dennoch nicht, weil Zandvoort (dieses Jahr Dernière) und Imola (schon raus) aus dem Kalender fallen. Domenicali hatte versprochen: Es wird bei maximal 24 Rennen pro Saison bleiben.

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Domenicali freut sich auf Istanbul-Rückkehr

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt: «Wir freuen uns sehr, ab 2027 in die unglaubliche und pulsierende Stadt Istanbul zurückzukehren, um all unsere Fans in der Türkei und auf der ganzen Welt auf einer der spannendsten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Formel 1 zu begeistern. Als Stadt ist Istanbul ein kulturelles Tor zwischen Europa und Asien und bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte und Tradition, gepaart mit einer zukunftsorientierten Herangehensweise an Sport, Wirtschaft und Unterhaltung.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen