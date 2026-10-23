TV-Übertragung US-GP: Matchball für Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli
In Austin sind alle Scheinwerfer auf WM-Leader Kimi Antonelli gerichtet, denn der Mercedes-Star kann sich auf dem Circuit of the Americas zum Champion krönen und damit einen neuen Rekord aufstellen.
Kimi Antonelli geht mit einem Vorsprung von 102 WM-Punkten auf seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell ins Austin-Kräftemessen. Der junge Italiener hat auf dem Circuit of the Americas die Chance, sich den WM-Titel zu schnappen. Dazu muss er allerdings das Rennen gewinnen, gleichzeitig darf Russell höchstens Neunter und Lewis Hamilton höchstens Fünfter werden.
Die Frage, ob der Mercedes-Star bereits in der 18. WM-Runde des Jahres den Gesamtsieg sichert, beschäftigt das ganze Fahrerlager. Und sowohl Berichterstatter als auch Gegner sind sich einig: Der 20-Jährige hat sich den Titel durch eine starke Saison verdient.
Grosse Genugtuung für Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Auch ServusTV-Experte Christian Klien lobt den WM-Leader aus Bologna: «Er hat vom letzten Jahr weg einen Riesenschritt gemacht, den ihm in diesem Masse kein Experte und auch nicht teamintern irgendwer zugetraut hätte. Dabei hat er einen guten Teamkollegen, der Russell ist ja kein Nasenbohrer. Kimi hat aber wenig Fehler gemacht und war immer einen Ticken besser.»
Deshalb kann sich Antonelli in Texas auch zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel-1-WM küren. Diesen Rekord hält Aktuell Sebastian Vettel. «Wer hätte das gedacht? Auch für Teamchef Toto Wolff muss der Titel eine grosse Genugtuung sein. Er ist das Risiko eingegangen, Kimi gleich nach dem Abgang von Lewis Hamilton ins Werksteam zu holen, was schon im zweiten Jahr aufgegangen ist», ist sich Klien sicher.
Formel-1-Übertragung: ServusTV, Sky, RTL und SRF haben den US-GP im Programm
Der frühere GP-Pilot wird für ServusTV vor Ort sein und die österreichischen Fans zusammen mit Andrea Schlager auf dem Laufenden halten. Den ServusTV-Kommentar liefert Andreas Gröbl zusammen mit Mathias Lauda und Patrick Friesacher.
Die deutschen Fans können alle Sessions wie gewohnt live auf Sky F1 mitverfolgen, zudem wird RTL das Qualifying übertragen. In der Schweiz zeigt SRF2 am Sonntag das Rennen. Das Qualifying wird auf SRF Info ausgestrahlt.
Grosser Preis der USA im TV:
Freitag, 23. Oktober
10.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Bahrain 2026
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18.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026
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19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
19.30 Beginn 1. Freies Training
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21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
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22.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
22.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training
22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
23.00 Beginn 2. Freies Training
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Samstag, 24. Oktober
11.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025
13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
16.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026
19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
19.30 Beginn 3. Freies Training
21.00 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage
21.45 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris
21.50 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training
22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
22.35 RTL – Beginn Übertragung Qualifying
22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht
22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying
23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
23.00 Beginn Qualifying
00.00 ServusTV – Qualifying Analyse
00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
Sonntag, 25. Oktober
11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
12.30 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage
13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream
13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
18.40 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen
19.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
19.30 ServusTV – Vorbericht Rennen
19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
20.20 SRF zwei – Beginn Übertragung GP
20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP
21.00 ServusTV – Beginn Übertragung GP
21.00 Beginn Großer Preis der USA (bei uns im Live-Ticker, 56 Runden)
22.40 ServusTV – Rennen Analyse
22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
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