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TV-Übertragung US-GP: Matchball für Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli

In Austin sind alle Scheinwerfer auf WM-Leader Kimi Antonelli gerichtet, denn der Mercedes-Star kann sich auf dem Circuit of the Americas zum Champion krönen und damit einen neuen Rekord aufstellen.

Formel 1

Die F1-Experten sind sich einig: Kimi Antonelli hat den WM-Titel verdient
Die F1-Experten sind sich einig: Kimi Antonelli hat den WM-Titel verdient
Foto: Bearne / XPB Images
Die F1-Experten sind sich einig: Kimi Antonelli hat den WM-Titel verdient
© Bearne / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Kimi Antonelli geht mit einem Vorsprung von 102 WM-Punkten auf seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell ins Austin-Kräftemessen. Der junge Italiener hat auf dem Circuit of the Americas die Chance, sich den WM-Titel zu schnappen. Dazu muss er allerdings das Rennen gewinnen, gleichzeitig darf Russell höchstens Neunter und Lewis Hamilton höchstens Fünfter werden.

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Die Frage, ob der Mercedes-Star bereits in der 18. WM-Runde des Jahres den Gesamtsieg sichert, beschäftigt das ganze Fahrerlager. Und sowohl Berichterstatter als auch Gegner sind sich einig: Der 20-Jährige hat sich den Titel durch eine starke Saison verdient.

Grosse Genugtuung für Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Auch ServusTV-Experte Christian Klien lobt den WM-Leader aus Bologna: «Er hat vom letzten Jahr weg einen Riesenschritt gemacht, den ihm in diesem Masse kein Experte und auch nicht teamintern irgendwer zugetraut hätte. Dabei hat er einen guten Teamkollegen, der Russell ist ja kein Nasenbohrer. Kimi hat aber wenig Fehler gemacht und war immer einen Ticken besser.»

Im Artikel erwähnt

Deshalb kann sich Antonelli in Texas auch zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel-1-WM küren. Diesen Rekord hält Aktuell Sebastian Vettel. «Wer hätte das gedacht? Auch für Teamchef Toto Wolff muss der Titel eine grosse Genugtuung sein. Er ist das Risiko eingegangen, Kimi gleich nach dem Abgang von Lewis Hamilton ins Werksteam zu holen, was schon im zweiten Jahr aufgegangen ist», ist sich Klien sicher.

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Formel-1-Übertragung: ServusTV, Sky, RTL und SRF haben den US-GP im Programm

Der frühere GP-Pilot wird für ServusTV vor Ort sein und die österreichischen Fans zusammen mit Andrea Schlager auf dem Laufenden halten. Den ServusTV-Kommentar liefert Andreas Gröbl zusammen mit Mathias Lauda und Patrick Friesacher.

TV-Programm

Die deutschen Fans können alle Sessions wie gewohnt live auf Sky F1 mitverfolgen, zudem wird RTL das Qualifying übertragen. In der Schweiz zeigt SRF2 am Sonntag das Rennen. Das Qualifying wird auf SRF Info ausgestrahlt.

Grosser Preis der USA im TV:

Freitag, 23. Oktober

10.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Bahrain 2026

12.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

14.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025

16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

19.00 Sky Sport F1 – Warm-up – Das Motorsport-Spezial

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.30 Beginn 1. Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

22.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

23.00 Beginn 2. Freies Training

00.30 Sky Sport F1 – 2025: Rookie Review

Samstag, 24. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

16.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

19.30 Beginn 3. Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage

21.45 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris

21.50 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.35 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Beginn Qualifying

00.00 ServusTV – Qualifying Analyse

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 25. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.30 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage

13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

18.40 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

19.30 ServusTV – Vorbericht Rennen

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

20.20 SRF zwei – Beginn Übertragung GP

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP

21.00 ServusTV – Beginn Übertragung GP

21.00 Beginn Großer Preis der USA (bei uns im Live-Ticker, 56 Runden)

22.40 ServusTV – Rennen Analyse

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.50 ORF 1 – Die Analyse

00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

00.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

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340

2

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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3

Lewis Hamilton

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Scuderia Ferrari HP

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