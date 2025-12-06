Weiter zum Inhalt
Überraschung beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi?

Das Saisonfinale wird darüber entscheiden, wer den WM-Pokal mit nach Hause nimmt. George Russell sagt, mit welchen Hauptgegnern er rechnet. Der Brite rechnet auch mit ein paar Überraschungen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

George Russell beendete den Trainingsfreitag als Drittschnellster
George Russell beendete den Trainingsfreitag als Drittschnellster
Foto: Mercedes-Benz Group
George Russell beendete den Trainingsfreitag als Drittschnellster
© Mercedes-Benz Group

Im Artikel erwähnt

Das erste Training in Abu Dhabi findet bekanntermassen bei nicht sehr repräsentativen Bedingungen statt. Erst wenn die Sonne untergeht und die zweite Session ansteht, wird es für die Teams und Fahrer sowie die GP-Beobachter interessant, schliesslich findet auch das Rennen nicht am Nachmittag statt. Entsprechend entspannt startete Mercedes-Star George Russell ins letzte Kräftemessen der Saison.

Der Brite begnügte sich mit dem sechsten Platz auf der ersten Zeitenliste, sein Teamkollege Kimi Antonelli blieb etwas mehr als eine Zehntelsekunde schneller und reihte sich auf der vierten Position ein. Am Abend war der Routinier dann der Schnellere der beiden Mercedes-Fahrer. Er erklärte, dass sich sein Auto gut anfühlte und unterstrich seinen Eindruck mit der drittschnellsten Runde im Feld. Nur 16 Tausendstel trennten ihn am Ende vom zweitplatzierten Titelverteidiger Max Verstappen.

Deshalb vermutet der 28-Jährige: «Ich glaube, dass es im Qualifying eng wird zwischen uns, Red Bull Racing und Ferrari.» Gleichzeitig rechnet er auch mit einigen Überraschungskandidaten: «Es gab einige Teams, die unerwartet gut unterwegs waren, da war etwa Haas-Pilot Oliver Bearman, der bei der Musik war, und auch Nico Hülkenberg war stark, es könnte also ein paar Überraschungen geben.»

Mit Blick auf die eigenen Rennsimulationen gestand Russell: «Ehrlich gesagt war das Renntempo noch nicht berauschend. Wir müssen uns das nun anschauen und herausfinden, wie wir dieses verbessern können.»

Und der WM-Vierte schilderte: «Es ist nicht einfach mit dem weichen Reifen. Bei kühleren Bedingungen können leicht Fehler passieren. Meine schnelle Runde war hingegen stark, ich denke nicht, dass da noch viel mehr möglich war. Aber wir sind nur auf dem dritten Platz gelandet, wir müssen also schauen, dass wir noch etwas mehr Zeit finden.»

Weiterlesen

