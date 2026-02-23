Weiter zum Inhalt
Um Ingenieurinnen zu würdigen: Kurve in Melbourne neu benannt
Um den Weltfrauentag am 8. März zu feiern, benennt der Veranstalter des Australien-GP eine Kurve auf dem Albert Park Circuit nach den Top-F1-Ingenieurinnen Laura Müller und Hannah Schmitz.
Formel 1
Haas-Renningenieurin Laura MüllerHaas-Renningenieurin Laura MüllerFoto: XPB Images
Haas-Renningenieurin Laura Müller© XPB Images
Der Saisonauftakt der Formel 1 ist für die Fans definitiv ein Feiertag. Nach einer gefühlt unendlich langen Sommerpause findet am 8. März endlich wieder ein Rennen statt – mit neuen Autos, neuer Fahrweise und einem Kräfteverhältnis, das einer Wundertüte gleicht.
Aber auch außerhalb der Formel 1 ist der 8. März ein besonderer Tag: nämlich Weltfrauentag (in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland übrigens tatsächlich ein Feiertag). Und anlässlich dieses besonderen Datums hat sich der Veranstalter in Melbourne etwas Besonderes überlegt: Der Albert Park Circuit widmet an diesem Rennwochenende eine Kurve zwei erfolgreichen Ingenieurinnen.
Hannah Schmitz vertrat in Katar Red Bull Racing auf dem PodiumHannah Schmitz vertrat in Katar Red Bull Racing auf dem PodiumFoto: XPB Images
Hannah Schmitz vertrat in Katar Red Bull Racing auf dem Podium© XPB Images
Kurve 6 auf dem Stadtkurs in Melbourne wird nach Hannah Schmitz und Laura Müller benannt. Schmitz ist die Chef-Strategin bei Red Bull Racing und bei der Konkurrenz berüchtigt für ihre cleveren Entscheidungen. Müller ist bei Haas Esteban Ocons Renningenieurin und die erste Frau in der Formel 1 in dieser Position.
Aktion für mehr Sichtbarkeit Ziel der Aktion ist nicht nur eine Würdigung der individuellen Leistung der zwei Frauen. Die Initiative «In Her Corner» zielt auch auf Sichtbarkeit. Müller: «Die Initiative unterstreicht das Motto: Wenn du es sehen kannst, dann kannst du es auch werden. Je mehr wir also alle dazu beitragen können, die Leistungen von Frauen in Ingenieursberufen ins Rampenlicht zu rücken, desto besser. Es ist eine Ehre, schon so früh in meiner Formel-1-Karriere diese Anerkennung zu erhalten, und ich hoffe, dass dies Mädchen und junge Frauen motiviert, eine Karriere im MINT-Bereich anzustreben.» Also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Laut Formel 1 sind Schmitz und Müller damit übrigens die ersten Frauen, nach denen eine Kurve auf einem F1-Kurs benannt wurde.
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
