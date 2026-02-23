Um Ingenieurinnen zu würdigen: Kurve in Melbourne neu benannt

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Der Saisonauftakt der Formel 1 ist für die Fans definitiv ein Feiertag. Nach einer gefühlt unendlich langen Sommerpause findet am 8. März endlich wieder ein Rennen statt – mit neuen Autos, neuer Fahrweise und einem Kräfteverhältnis, das einer Wundertüte gleicht.
Aber auch außerhalb der Formel 1 ist der 8. März ein besonderer Tag: nämlich Weltfrauentag (in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland übrigens tatsächlich ein Feiertag). Und anlässlich dieses besonderen Datums hat sich der Veranstalter in Melbourne etwas Besonderes überlegt: Der Albert Park Circuit widmet an diesem Rennwochenende eine Kurve zwei erfolgreichen Ingenieurinnen.
Kurve 6 auf dem Stadtkurs in Melbourne wird nach Hannah Schmitz und Laura Müller benannt. Schmitz ist die Chef-Strategin bei Red Bull Racing und bei der Konkurrenz berüchtigt für ihre cleveren Entscheidungen. Müller ist bei Haas Esteban Ocons Renningenieurin und die erste Frau in der Formel 1 in dieser Position.
Aktion für mehr Sichtbarkeit Ziel der Aktion ist nicht nur eine Würdigung der individuellen Leistung der zwei Frauen. Die Initiative «In Her Corner» zielt auch auf Sichtbarkeit. Müller: «Die Initiative unterstreicht das Motto: Wenn du es sehen kannst, dann kannst du es auch werden. Je mehr wir also alle dazu beitragen können, die Leistungen von Frauen in Ingenieursberufen ins Rampenlicht zu rücken, desto besser. Es ist eine Ehre, schon so früh in meiner Formel-1-Karriere diese Anerkennung zu erhalten, und ich hoffe, dass dies Mädchen und junge Frauen motiviert, eine Karriere im MINT-Bereich anzustreben.» Also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
