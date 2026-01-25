Umstrittene Papaya-Regeln bleiben: Das sagt McLaren-Star Oscar Piastri
McLaren-Teamchef Andrea Stella hat bestätigt: Die Papaya-Regeln, die den teaminternen Wettbewerb fair gestalten sollen, werden nicht abgeschafft. Oscar Piastri hat sich nun dazu geäussert.
Viele Diskussionen drehten sich im vergangenen Jahr und die teaminternen Regeln, die für einen fairen Wettbewerb zwischen den beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri sorgen sollten. Manch Berichterstatter und Fan ärgerte sich über die sogenannten «Papaya-Rules», die zu einigen umstrittenen Szenen führten.
So kam im Titelkampf mehrmals der Verdacht auf, dass McLaren die Regeln nutzte, um Piastri einzubremsen. Dies war etwa in Monza der Fall, als Norris durch einen langsamen Boxenstopp hinter den jungen Rennfahrer aus Melbourne fiel. Prompt wurde Piastri gebeten, seinen Stallgefährten wieder durchzulassen. Der 24-Jährige wunderte sich über die Anweisung, der er letztlich aber Folge leistete.
Viele Fans empörten sich danach über die Tatsache, dass Norris in Singapur seinen Teamkollegen aus dem Weg bugsierte, die dadurch gewonnene dritte Position aber nicht zurückgeben musste, weil die entsprechende Anweisung des Teams ausblieb.
In den letzten Rennen brach die Leistung von Piastri ein, und der GP-Star, der die WM lange angeführt hatte, musste letztlich zuschauen, wie sein Teamkollege mit zwei Punkten Vorsprung auf den letztjährigen Titelverteidiger Max Verstappen die WM für sich entschied. Er selbst musste sich mit dem dritten WM-Rang begnügen.
Anpassungen nicht ausgeschlossen
Viele Beobachter waren sich einig: Die Papaya-Rules hatten die beachtliche Aufholjagd des Red Bull Racing-Stars begünstigt, und dem Team aus Woking folglich fast den Titel gekostet. Dennoch betonte Teamchef Andrea Stella in seiner jüngsten Medienrunde, dass die Weltmeister-Truppe am bisherigen Vorgehen festhalten wird.
«Wir werden die Rennen weiterhin auf unsere Art angehen und auf Kontinuität setzen. Die Erfolge von 2024 und 2025 wurden noch wertvoller durch die Art und Weise, wie wir sie erzielt haben. Wir haben mit unseren Fahrern einen kooperativen und unterstützenden Ansatz gewählt», betonte der Ingenieur aus Italien.
Piastri hat sich nun bei «Channel 9» dazu geäussert. «Darüber wird viel geredet, aber intern ist das ein viel kleineres Thema. Wir haben unsere eigene Art, die Rennen zu bestreiten, und diese entwickelt sich stetig weiter. Wir prüfen alles konstant, und schauen, ob wir Anpassungen für nötig halten. Wenn dies der Fall ist, werden wir sie vornehmen, um uns unser eigenes Leben zu erreichen», erklärte der WM-Dritte des Vorjahres, der auch klarstellte: Das Team habe immer mit der richtigen Absicht gehandelt.
