Ungarn-GP in Budapest im TV: Neuer Belag in zwei Kurven

Vor der Sommerpause fährt die Formel 1 noch ein konventionelles Rennwochenendde auf dem Hungaroring. An der Rennstrecke unweit der ungarischen Hauptstadt sind in den vergangenen zwei Jahren umfangreiche Baumaßnahmen umgesetzt worden: Fahrerlager, Hospitality-Bereiche, die Rennstrecke selbst und auch die Tribünen wurden renoviert. Neu in diesem Jahr außerdem: Der Asphalt in den Kurven 1 und 12 wurde erneuert, nachdem im vergangenen Jahr in der Boxengasse und in der Startaufstellung umgebaut wurde.

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Die 4,381 Kilometer lange Rennstrecke mit insgesamt 14 Kurven wird oft mit einer Kartstrecke vergleichen, weil sie vergleichsweise kurz ist und ziemlich kurvig (einige sogar 180 Grad). Es gibt nur eine wirkliche Gerade. 70 Runden werden in Ungarn gefahren.

Die Abstimmungen der Autos sind ähnlich wie in Monaco – entsprechend wählte Reifenhersteller Pirelli auch die Reifenmischungen fürs Wochenende aus: Die Komponenten C3, C4 und C5 sind mit dabei.

Pirelli teilt dazu mit: «Die drei weichsten Mischungen des Sortiments kommen auch in Budapest zum Einsatz. Sie sind die ideale Wahl für eine langsame Strecke, auf der Traktion und Bremsstabilität entscheidend sind, um Richtungswechsel zu meistern. Die Fahrbahn weist aufgrund des Alters der noch nicht erneuerten Abschnitte eine ausgeprägte Rauheit auf, und das Grip-Niveau gehört zu den niedrigsten der Saison, wobei sich die Strecke im Laufe des Wochenendes deutlich weiterentwickeln wird.» Aston Martin, Audi und Alpine gehen noch nicht direkt in die Ferien. Sie testen nach dem Wochenende noch in Budapest mit Pirelli.

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Ungarn-GP im TV:

Freitag, 24. Juli 10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream 13.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training 13.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training 13.30 1. Freies Training 15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying 15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream 15.55 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard; Frankreich 2000 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training 16.50 ORF 1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training 17.00 2. Freies Training 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

Samstag, 25. Juli 12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training 12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training 12.30 3. Freies Training 15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos 15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying 15.40 ORF 1 – F1 News 15.55 SRF Info – Beginn Übertragung Qualifying 15.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying 16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker) 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying 19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 0.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt