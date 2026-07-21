Ungarn-GP in Budapest im TV: Neuer Belag in zwei Kurven
Am Wochenende fährt die Formel 1 in Budapest den Großen Preis von Ungarn. Zwei Kurven wurden vor dem Event neu asphaltiert. Dazu die Übersicht: Wer überträgt das F1-Rennen im TV?
Vor der Sommerpause fährt die Formel 1 noch ein konventionelles Rennwochenendde auf dem Hungaroring. An der Rennstrecke unweit der ungarischen Hauptstadt sind in den vergangenen zwei Jahren umfangreiche Baumaßnahmen umgesetzt worden: Fahrerlager, Hospitality-Bereiche, die Rennstrecke selbst und auch die Tribünen wurden renoviert. Neu in diesem Jahr außerdem: Der Asphalt in den Kurven 1 und 12 wurde erneuert, nachdem im vergangenen Jahr in der Boxengasse und in der Startaufstellung umgebaut wurde.
Die 4,381 Kilometer lange Rennstrecke mit insgesamt 14 Kurven wird oft mit einer Kartstrecke vergleichen, weil sie vergleichsweise kurz ist und ziemlich kurvig (einige sogar 180 Grad). Es gibt nur eine wirkliche Gerade. 70 Runden werden in Ungarn gefahren.
Die Abstimmungen der Autos sind ähnlich wie in Monaco – entsprechend wählte Reifenhersteller Pirelli auch die Reifenmischungen fürs Wochenende aus: Die Komponenten C3, C4 und C5 sind mit dabei.
Pirelli teilt dazu mit: «Die drei weichsten Mischungen des Sortiments kommen auch in Budapest zum Einsatz. Sie sind die ideale Wahl für eine langsame Strecke, auf der Traktion und Bremsstabilität entscheidend sind, um Richtungswechsel zu meistern. Die Fahrbahn weist aufgrund des Alters der noch nicht erneuerten Abschnitte eine ausgeprägte Rauheit auf, und das Grip-Niveau gehört zu den niedrigsten der Saison, wobei sich die Strecke im Laufe des Wochenendes deutlich weiterentwickeln wird.» Aston Martin, Audi und Alpine gehen noch nicht direkt in die Ferien. Sie testen nach dem Wochenende noch in Budapest mit Pirelli.
Ungarn-GP im TV:
Freitag, 24. Juli
10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream
13.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial
13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
13.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
13.30 1. Freies Training
15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying
15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream
15.55 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard; Frankreich 2000
16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
16.50 ORF 1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
17.00 2. Freies Training
18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
Samstag, 25. Juli
12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
12.30 3. Freies Training
15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos
15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
15.40 ORF 1 – F1 News
15.55 SRF Info – Beginn Übertragung Qualifying
15.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying
16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
0.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
Sonntag, 26. Juli
10.55 Sky Sport F1 – Inside Story: 2025 Championship Showdown
12.40 Sky Sport F1 – Lando Norris' Journey to F1 World Champion
13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
13.30 Sky Sport F1 – Beginn Vorberichte
13.40 ORF 1 – F1 News
14.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen
14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
15.00 Großer Preis von Ungarn (bei uns im Live-Ticker)
16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
17.00 ORF 1 – Analyse
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
20.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen
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