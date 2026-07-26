Ungarn-GP vor Blamage? Lando Norris (McLaren) kritisiert schlampige Arbeit

Teile des Hungarorings wurden für Ausgabe 2026 frisch asphaltiert. Und das erzeugt Probleme, wie sich vom ersten Trainingstag an gezeigt hat – gewisse Passagen halten den zerrenden Reifen der Formel-1-Autos kaum Stand.

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Schon in der Nacht auf Samstag mussten ungarische Spezialisten in aller Eile nachbessern, doch die Lage hat sich nicht entspannt. Zudem musste bei der Anfahrt zur ersten Kurve der Asphalt abgeschliffen werden, weil die GP-Rennwagen beim Anbremsen zu sehr aufsetzten.

Weltmeister Lando Norris gehört zu jenen Fahrern, die das ungeschminkt kritisieren. Der McLaren-Pilot sagt: «Mit dem teilweise neuen Asphalt, der an manchen Stellen griffig ist und an anderen nicht, fühlt sich das Fahren in manchen Kurven manchmal ein bisschen wie eine Lotterie an.»

«Jeder kann sich die Bordkamera-Aufnahmen unserer Autos ansehen, und die letzten beiden Kurven waren sehr schwer richtig hinzubekommen. Schaut euch mal an, wie wir Piloten da am Rudern sind. Es fühlt sich jedes Mal anders an, als ob man entweder zu verhalten fährt oder etwas mehr Gas gibt und dann voll am Limit ist; das Heck bricht aus, man drückt weiter, Untersteuern, dann bricht der Wagen schlagartig. Es ist sehr schwierig zu spüren, wie heftig man attackieren darf.»

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«Mit den verschiedenen Belägen vor allem in den Bereichen der Kurven 1 und 12 hatte ich Schwierigkeiten, ein gleichmässiges Gefühl dafür zu bekommen, was ich am besten mit dem Wagen machen soll.»

Norris über den Vergleich zwischen den Chassis von McLaren und Ferrari: «Wir verlieren am meisten in den Kurven 1 und 12 – beim Bremsen und in der Kurvengeschwindigkeit. Wir können da einfach nicht mithalten in diesen sehr langsamen Kurven, was wir bereits aus Monaco wussten.»

«Die Probleme mit dem Belag helfen da nicht. Der neue Asphalt ist schlechter als der alte. Das macht es ziemlich schwierig, eine gute Balance zu finden. Immerhin ist diese Herausforderung für alle die gleiche.»