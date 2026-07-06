Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ungewöhnliche Strafe für Sainz: Rundenstrafe wegen Zeitmessungs-Detail

Carlos Sainz (Williams) bekam nach dem F1-Rennen in Silverstone eine ungewöhnliche Strafe, weil er regelwidrig das Safety-Car überholt hatte. Hintergrund ist ein kurioses Detail bei einer Messung.

Formel 1

Carlos Sainz in Silverstone
Carlos Sainz in Silverstone
Foto: XPB
Carlos Sainz in Silverstone
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Gebrauchtes Rennen für Williams in Silverstone: Alex Albon fiel aus – und Carlos Sainz bekam nach dem Rennen noch eine Strafe von einer kompletten Runde aufgebrummt. Damit fiel er von Platz 12 auf 17 zurück. Der Hintergrund der Strafe ist selten und beinahe absurd.

Werbung

Werbung

Nach dem Unfall von Max Verstappen (Red Bull Racing) in Runde 48 von 52 des Grand Prix von Silverstone kam das Safety-Car raus. Nach einem Software-Fehler ging das Rennen dann auch hinterm Safety-Car zu Ende – aber das ist noch eine andere Geschichte. Sainz überrundete sich selbst in dieser Safety-Car-Phase. Später stellte sich aber heraus: Das hätte er gar nicht tun dürfen. Aber der Reihe nach.

Die übliche Prozedur bei einem Safety-Car im späteren Rennverlauf sieht folgendermaßen aus: Wenn die Gefahr auf der Piste gebannt ist und ein Neustart absehbar, muss das Feld sortiert werden. Denn spät im Rennen sind in der Regel Autos überrundet worden – sie fahren also hinter dem Safety-Car irgendwo weiter vorn zwischen den führenden Autos, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Diese Autos müssen sich dann vor dem Neustart hinten wieder einsortieren. Das wird erreicht, indem sie das langsam fahrende Feld inklusive Safety-Car überholen, ihre Extrarunde drehen und dann am Ende wieder hinten sind, wie es ihrer Position in der Zeitenliste entspricht. «Sich selbst überrunden» oder sich «zurückrunden» wird das genannt.

Im Artikel erwähnt

Sainz war offiziell nicht überrundet

Doch bei Carlos Sainz ging es in Silverstone etwas durcheinander: Der Spanier führte die Prozedur wie erklärt aus. Er war ja schließlich im Rennen überrundet worden. Der Haken aber: Sainz wurde nicht als überrundetes Auto gezählt, obwohl er eigentlich ja faktisch überrundet war. Wieso das? Seit dem legendären Finale von Abu Dhabi 2021 (wo die Sortierung der Autos ja ein heiß diskutierter Knackpunkt war) wird elektronisch erfasst und ausgespielt, wer überrunden darf. In der Liste, wer die Extrarunde antreten durfte, fehlte die Nummer 55 von Sainz tatsächlich. Das konnte Sainz aber im Auto nicht ahnen.

Werbung

Werbung

Unglücklich positionierte Messpunkte

Wie kam es aber dazu, dass Sainz in der Liste fehlte? Da kommt das Layout der Strecke in Silverstone ins Spiel. Die Einfahrt zur Boxengasse kürzt die letzte Schikane nämlich leicht ab – und Sainz bog beim Safety-Car zum Reifenwechsel ab. Durch die diese Abkürzung erreichte er absurderweise vor dem Leader Charles Leclerc die Ziellinie, weil die Messpunkte entsprechend positioniert sind. Damit wertete ihn das Timing-System als zurückgerundet – obwohl er nach dem Stopp ja eigentlich wieder überrundet war. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Bedeutet also: Weil Sainz als zurückgerundet gewertet wurde und entsprechend nicht überrunden durfte, hat er streng genommen das Safety-Car überholt – streng verboten.

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Immerhin: Sainz war ohnehin außerhalb der Punkte, verlor durch dieses Kuriosum also nicht noch Zählbares...

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. 3. Qualifying

  9. 2. Qualifying

  10. 1. Qualifying

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

52

+3,445

1:34,179

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  4. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM